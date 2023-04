F1-tuomio: Tähän kuvaan tiivistyy koko F1-kausi – ei tämä näin voi jatkua

Ilta-Sanomien raati käy läpi Azerbaidzhanin tapahtumat.

Red Bullin Sergio Perez ajoi voittoon Bakussa. Valtteri Bottaksen oli tyytyminen viimeiseen sijaan.

Ilta-Sanomien Janne Oivio ja Nico Hartikainen ja valitsevat kisaviikonlopun sykähdyttävimmät ja surkeimmat hetket ja hahmot.

Janne Oivio

Tähti

Sergio Perez. Meksikolainen on todistanut sen aiemminkin, mutta Bakussa hommalle saatiin sinetti: Perez on F1:n tämän hetken ylivoimaisesti paras katuratakuski. Sprintin voitto ja GP-voitto plakkariin, MM-pisteissä ero Max Verstappeniin on enää kuusi pistettä hollantilaisen hyväksi. En usko, että maailmanmestaruudesta taistellaan verissä päin, mutta Perezin ajoa betoniränneissä on ilo katsoa.

Puheenaihe

Ei ole uutta saati yllättävää, että Red Bull dominoi F1-kautta. Mutta se vaivattomuus, jolla tallin autot kiertävät muita nopeammin, on häikäisevää ja hölmistyttävää. Oli enemmän kuin sopivaa, että palkintokorokkeella Verstappen ja Perez kulauttivat ahnaasti kuohujuomansa nimenomaan Ferrari-merkkisistä pulloista. Niin kevyt suupala Red Bullille ja sen kuskeille on jopa F1:n toiseksi nopein auto.

Moka

Mitä lienevät ratavirkailijat Bakussa miettineet, kun päästivät valokuvaajat ja muutakin väkeä varikkotien poikki kohti varikkomuuria ennen kisan päättymistä? Normaali toimenpide muuten, mutta kaikkien tiedossa oli, että Haasin Nico Hülkenbergin ja Alpinen Esteban Oconin pitää käydä vielä varikolla. Hirvittävä onnettomuus oli vain metrien päässä. Surkeaa toimintaa.

Päänahka

Moni talli toi mittavia päivityksiä Bakuun. Millekään tallille ne eivät olleet yhtä tärkeitä kuin McLarenille, joka uudisti kerralla koko autonsa kehityssuunnan. Ja vauhti oli myös selvästi aiempaa parempaa. Sen sijaan isoja muutoksia tuoneen Alpinen viikonloppu oli karmea pannukakku jatkuvine teknisine ongelmineen. Kaksi pinnaa oli pieni saalis McLarenille, mutta henkisesti todella tärkeä.

McLaren sai Bakussa henkisesti tärkeät pisteet.

Yllätys

Uusi sprinttiformaatti toimi. Nyt sprintti sai lauantaille oman aika-ajonsa, eli lauantai oli puhdas sprinttipäivä. Se oli hauskaa katsottavaa, ja turhan harjoitussession poistaminen lisäsi kauttaaltaan viikonlopun viihdearvoa. Kehno yllätys sen sijaan oli, miten vähän ohitusmahdollisuuksia Bakun rata tarjosi. Normaalisti erittäin dramaattinen kisa oli nyt pelkkää jonoajelua.

Nico Hartikainen

Tähti

Jos Sergio Perez saisi päättää, koko F1-kausi ajettaisiin todennäköisesti katuradoilla. Sen verran vakuuttavasti katuratojen kuningas ajoi sprintin ja kisan. MM-taistelusta voi tulla sittenkin mielenkiintoinen, jos Perez onnistuu jotenkin pitää tämän tason.

Puheenaihe

Kuka voisi pelastaa F1:n? Red Bullin superauto pilasi ”mestaruustaistelun” jo neljän kisan jälkeen. Kansainvälinen autoliitto Fia tunaroi mitä yllättävimmin tavoin kisaviikonlopusta toiseen. Kaiken kukkuraksi kisakalenteri on täyttä tuskaa kaikille, jotka ovat millään tavalla mukana F1-sirkuksessa. Ei tämä näin voi jatkua.

Moka

Red Bull on yleensä erittäin hyvä varikkopysähdyksissä, mutta Bakussa energiajuomatalli ihan rehellisesti mokasi, kun se käskytti Max Verstappenin varikolle juuri ennen turva-autoa. Eipä yllätys, että tallin kisainsinööri ja Christian Horner pahoittelivat tapahtunutta heti ruutulipun heilahdettua.

Päänahka

Yuki Tsunoda pesee tällä hetkellä lattiaa Nyck de Vriesillä. Kumpikin sähläsi Bakussa, mutta h-hetkellä Tsunoda, 22, kaahasi pisteille. De Vries, 28, ajoi seinään. AlphaTauri on tänä vuonna umpisurkea, mutta toistaiseksi de Vriesin palkkaus näyttää erittäin isolta virheeltä.

Nyck de Vriesin ajosuoritukset ovat olleet heikkoja.

Yllätys

Sinnikäs vatsapöpö piinasi koko viikonlopun tulokaskauttaan ajavaa Oscar Piastria. Managerin mukaan Piastri laihtui jo ennen kisaa hurjat kolmea kiloa. 22-vuotias kuski ajoi tilanteesta huolimatta kaikki sessiot. Hän jäi harmittavasti sunnuntaina kolmen sekunnin päähän viimeisestä pistesijasta.