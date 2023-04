Mervi Kallion poissaolo F1-varikolta näkyi heti – Valtteri Bottaksen haastattelu meni pieleen Viaplaylla

Valtteri Bottas oli perjantain aika-ajoissa 14:s.

F1-toimittaja Mervi Kallio on ensimmäistä kertaa urallaan poissa varikolta kisaviikonloppuna, ja se näkyi heti Viaplayn lähetyksessä.

Perjantain aika-ajojen ratkaisuhetkellä selostaja Niki Juusela yritti ottaa yhteyttä Valtteri Bottakseen kesken kisatapahtumien, mutta hommasta ei kansainvälisten yhteyksien vuoksi tullut mitään.

Bottas, jonka ajot olivat jo päättyneet Q2:een, sanoi tv-ruudussa kuulevansa Juuselan, mutta toiseen suuntaan ei kuulunut mitään, ja haastattelusta muodostui vaivaannuttava.

Bottas, joka sijoittui aika-ajossa 14:nneksi, pääsi kuitenkin antamaan haastattelun ajojen loputtua. Haastattelu oli poikkeuksellinen. Haastattelija kysyi kysymyksiä englanniksi ja Bottas vastasi suomeksi.

– Odotin parempaa sijoitusta. Positiivista oli, että säädöt osuivat kohdalleen. Vauhti oli nyt tuollainen. Ero aika-ajon päätösosioon on vielä liian iso, Bottas sanoi Viaplaylla.

– Koitetaan napsia pisteitä lauantaina ja sunnuntaina.

Perjantaina muodostettiin sunnuntain osakilpailun lähtöjärjestys. Lauantaina on sprinttipäivä.

Suomea ymmärtämätön haastattelija painoikin heti päälle kysymällä lauantain sprinttiaika-ajosta.

There’s a brand new day on Saturday with a new qualification. How do you see that?

– No joo, ihan täysin uudet kuviot huomenna. Lähdetään taistelemaan sprinttiin. Mitään hävittävää ei ole. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sama tavoite viikonloppuun; pisteitä haetaan, Bottas tarinoi suomeksi.

Are you positive for tomorrow then?

– Lajin kauneus on siinä, että kaikki on mahdollista, heh.

Haastattelun nähnyt Viaplayn asiantuntija Ossi Oikarinen murjaisi pienen kaskun Suomen studiossa.

– Valelle pisteet, ettei hän lähtenyt mukaan siihen, mihin jotkut änäripelaajat, että heittää ihan eri tarinaa, Oikarinen sanoi.

Hän viittasi maalivahti Vesa Toskalaan, joka aikoinaan puhui suomeksi inssiajostaan, kun englanninkielinen haastattelija kysyi jääkiekosta. Myös maastohiihtäjä Iivo Niskanen on sortunut samaan kikkaan.

Kallio ei matkustanut Bakuun, koska hänen elämänkumppaninsa juhlii viisikymppisiä.

Perjantaina paalupaikalle ajoi Ferrarin Charles Leclerc.