Formulakisassa täysi kaaos – kuski huuli pyöreänä: ”Nyt olemme nähneet kaiken”

Ilmastoaktivistit sotkivat Berliinissä ajettua Formula E-sarjan kilpailua.

Saksassa sunnuntain järjestetyssä Formula E-sarjan kilpailussa nähtiin huomiota herättänyt tapahtumaketju.

Juuri kun autojen kuljettajat olivat saaneet renkaansa lämpimiksi ja olivat kiihdyttämässä matkaan lähtöruudukoista, useat ilmastoaktivistit hyökkäsivät radalle häiritsemään kilpailun alkamista.

Aktivistit kiipesivät Berliinissä turva-aitojen yli ja asettuivat radan pintaan autojen eteen estääkseen niiden liikkumisen.

– Tyyppi hyppäsi aidan yli ja istui aivan autoni edessä. Ajattelin vain, että mitä vittua. Heidän pitäisi mennä museoon tai jonnekin ihan muualle esiintymään. Ihan vain oman turvallisuutensa vuoksi. Luulenpa, että nyt olemme nähneet kaiken Formula E:ssä, kokenut kuljettaja Lucas di Grassi sanoi e-Formel.de:lle.

Lucas di Grassin mielestä radalle hyppineen joutaisivat esiintymään vaikka museoon.

Paalupaikalta lähtenyt Robin Frijns sanoi samalle sivustolle, että hän ei ymmärrä aktivistien touhuja.

– En ole koskaan ymmärtänyt heitä. Yritämme auttaa ilmastoasioissa ja näyttää koko maailmalle, että sähkömoottorit ovat paremmat planeetalle. Ja sitten he tulevat ja tekevät tuollaista, hän sanoi samalle sivustolle.

Myös Formula E:n kaksinkertainen mestari Jean-Eric Vergne ihmetteli aktivistien toimintaa.

– Kun he tulivat radalle, tilanne oli uskomattoman vaarallinen. Ehkä he taistelevat oikean asian puolesta, mutta heidän toimintatapansa on väärä. En ymmärrä, miksi he vaarantavat henkensä, hän sanoi Motorsport-Mazaginelle.

Kilpailun turvahenkilöstö reagoi ”Viimeisen sukupolven” tempaukseen ripeästi. He tarttuivat jämerästi mielenosoittajien käsiin sekä jalkoihin ja kantoivat heidät suoraviivaisesti ilmatietä pitkin pois radalta.

Kenenkään ei ole kerrottu loukkaantuneen välikohtauksessa. Kilpailun startti viivästyi kuusi minuuttia välikohtauksen vuoksi.

Vuonna 2021 perustettu ”Viimeinen sukupolvi” julkaisi tilanteesta videon Twitterissä. Se kertoi häirinneensä autokilpailuja, koska kaasuttelemiselle valtatiellä ilmastohelvetissä on aika lyödä jarrua.

Formula E-sarjassa ajetaan sähköautoilla.

Berliinin poliisista kerrottiin Motorsport-Mazaginelle, että radalle rynni kuusi henkilöä, jotka tulivat turvahenkilöstön poistamiksi radalta ja myös estivät ilmastoaktivistien suunnitelmien lopullisen toteutumisen. Heidät toimitettiin poliisin huostaan.

Poliisi kertoi, että kuusikko on pidätettynä ja heidän henkilöllisyytensä selvitetään.