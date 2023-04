Ex-pomo kertoi näkemyksensä Michael Schumacherin tulevaisuudesta: ”Lääketiede kehittyy”

Saksalaislegendan entinen tallipomo ei ole menettänyt toivoaan vaikeasti loukkaantuneen ex-kuljettajan paluusta F1-varikolle.

Formulalegenda Michael Schumacherin tilasta on kerrottu julkisuuteen vähän sen jälkeen, kun saksalainen loukkaantui vakavasti laskettelurinteessä joulukuussa 2013. Schumacherin terveydentilasta on saatu sen jälkeen niukalti tietoa, mutta spekulaatioita on esitetty sitäkin enemmän.

Formulamaailman avainhenkilöt ovat kertoneet omia näkemyksiään ”Schumin” tilanteesta, mutta harvalla on ollut pääsy seitsenkertaisen F1:n maailmanmestarin lähipiiriin.

Eddie Jordan antoi vuonna 1991 Schumacherille mahdollisuuden ajaa autourheilun kuninkuusluokassa eli F1:ssa. Schumacher näytti heti kykynsä, mutta tallipomon harmiksi yhteistyö jäi lyhyeksi, koska Benetton palkkasi saksalaisen isolla rahalla.

Tällä viikolla Eddie Jordan kommentoi entisen suojattinsa tilannetta Daily Expressin haastattelussa.

Toimittaja Luke Chillingsworth tiedusteli Jordanilta, mahdetaanko 54-vuotias Schumacher nähdä vielä joskus F1-varikolla.

– Se olisi ehdottomasti ihme, mutta myös unelma, Jordan vastasi.

Hänen mukaansa tutkijakunnassa ja lääketieteessä löytyy henkilöitä, jotka kykenevät uskomattomiin asioihin.

– Mutta silti pitää olla realisti, Jordan sanoi.

Schumacheria hoidetaan kotona, eikä asiasta raportoida ulkopuolisille. Mediatietojen mukaan entiseen F1-kuskiin olisi kokeiltu uudenlaista kantasoluhoitoa, jotta hänen elämänlaatunsa paranisi. Jordan on lukenut nämä uutiset.

– Lääketiede kehittyy. En pysty antamaan oikeaa vastausta Michael Schumacherin tilanteesta, mutta hän on ollut hyvin, hyvin kauan samassa tilanteessa.

Jordan myös korosti, ettei hänellä ole lääketieteellistä asiantuntemusta arvioida Schumacherin terveydentilaa.