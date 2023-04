Michael Schumacherista julkaistu artikkeli herätti raivon – "Kuvottavaa!"

Lehti julkaisi Michael Schumacherin haastattelun, joka ei oikeasti ollut haastattelu.

Saksalainen lehti Die Aktuelle hätkähdytti julkaisemalla artikkelin, jota se kuvaili Michael Schumacherin tuoreeksi haastatteluksi.

Lehti mainosti kannessaan ”maailmanlaajuista sensaatiota” eli Schumacherin ensimmäistä haastattelua. Tekstissä kerrottiin, että vihdoin kymmenen vuotta Schumacherin hiihto-onnettomuuden jälkeen saadaan vastauksia.

Lehden kansiotsikkona oli ”Ensimmäinen haastattelu”. Otsikon yhteydessä mainitaan pienellä tekstillä, että se kuulostaa petollisen oikealta.

Todellisuudessa jutussa ei tietenkään puhunut Schumacher vaan vastaukset antoi tekoäly.

Schumacher, 54, ei ole esiintynyt julkisuudessa kertaakaan sen jälkeen, kun joutui vakavaan hiihto-onnettomuuteen 2013. Saksalaismestari loukkasi onnettomuudessa päänsä. Hänen terveydentilastaan on tihkunut tietoja erittäin niukasti.

Saksalaislehden artikkeli on nostattanut runsaasti kritiikkiä.

– Tämä on ala-arvoista jopa Die Aktuellelta. Lukijoille annetaan käsitys, että Michael Schumacher saattaa puhua terveydentilastaan, mediatutkija Boris Rosencrantz sanoi Expressenin mukaan.

Mundo Deportivon moottoriurheilutoimittaja Fabio Marchi antoi palaa Twitterissä:

– Pääni räjähtää. Saksalainen lehti ilmoittaa kannessaan, että Michael Schumacherin ensimmäinen haastattelu sitten 2013:n. Pari sivua. Ei kirjoittajaa. Ja itse asiassa vastaamassa on tekoälyohjelma! Ja he ovat julkaisseet sen! Marchi tykitti.

Brittilehti Mirror otti saksalaislehden tekemisiin rajusti kantaa Twitter-tilillään.

– Tämä on yksinkertaisesti kuvottavaa!

Michael Schumacherin vaimo Corinna Schumacher kommentoi vuonna 2021 julkaistussa dokumentissa mestarin poissaoloa julkisuudesta.

– Michael sanoi aina, että yksityisyys on yksityistä. Minulle on erittäin tärkeää, että hän voi jatkaa yksityiselämäänsä niin rauhassa kuin mahdollista. Michael suojeli aina meitä, nyt me suojelemme häntä, vaimo kertoi.

Michael Schumacher voitti F1-urallaan yhteensä seitsemän maailmanmestaruutta. Hän lopetti aktiiviuransa 2012.

Hän ehti nauttia eläkepäivistään terveenä vain noin vuoden ennen kuin loukkaantui vakavasti.

Schumacherin luona vierailee nykyään säännöllisesti vain erittäin pieni joukko perheen lähimpiä ystäviä. He eivät ole paljastaneet tarkkoja yksityiskohtia mestarin voinnista, mutta esimerkiksi Ferrarin entinen tallipäällikkö Jean Todt on muutaman kerran kommentoinut tilannetta.

– Jätetään hänet rauhaan. Kunnioitamme Michaelin Corinna-vaimon ja lasten toiveita yksityisyydestä, vaikka tiedämme, että onnettomuudella oli seurauksensa, Todt sanoi Corrielle dello Sportin haastattelussa.

Todtkaan ei avaa tarkasti Schumacherin vointia.

– He, jotka sanovat tietävänsä jotain eivät tiedä mitään. Käyn aina katsomassa häntä. Hän ja hänen perheenjäsenensä ovat myös minun perhettäni.

Corinna Schumacher kertoi viime vuonna Bildille, että mestarin todelliset ystävät ovat nykyään vähissä.

– Aiemmin oli varmasti älyttömän hauskaa olla Michaelin ystävä. Kun tilanne sitten muuttuu, eikä joku (Michael) voikaan enää tehdä samoja asioita ja tarvitsee apua, vasta silloin näkee, ketkä ovat todellisia ystäviä. Jean on yksi heistä, rouva Schumacher sanoi.