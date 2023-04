Tahallaan autonsa romuksi ajanut F1-kuski avautui jättiskandaalista – täräytti nyt kovaa tekstiä ex-pomostaan

Yksi moottoriurheilun kaikkien aikojen suurimmista skandaaleista on taas polttopisteessä.

Singaporen GP-kilpailussa vuonna 2008 koettiin yksi F1:n historian kilpailullisesti synkimmistä hetkistä. Tapahtumien keskipisteenä olivat Nelson Piquet Jr. ja Renault-tallin juonittelu.

Nyt brasilialaiskuljettaja Piquet Jr. on avautunut häpeällisen MM-osakilpailun tapahtumista Pelas Pistas -podcastissa.

Piquet Jr. ajoi vuoden 2008 kilpailussa tahallisesti ulos edesauttaakseen silloisen tallitoverinsa, espanjalaistähti Fernando Alonson menestystä.

Piquet’n ”taktisen” ulosajon takia radalle tuli turva-auto. Takajoukoista kilpailuun lähtenyt Alonso oli ennen suunniteltua ulosajoa tehnyt varikkopysähdyksensä ja sai näin ollen huomattavaa etua muihin kilpailijoihin verrattuna. Alonso nousi myöhemmin kilpailun kärkeen ja voittoon.

Briatore, Piquet Jr. ja Alonso kuvattuna vuonna 2008.

Piquet JR. toteutti ulosajonsa Renault-tallin johdon käskystä.

Tahallisuus kävi ilmi vasta vuotta myöhemmin, kun Piquet Jr. myönsi tekonsa Kansainväliselle autoliitolle FIA:lle. FIA tuomitsi Renault-tallipäällikön paikalta jo aiemmin eronneen Flavio Briatoren ja tallin insinööriosaston johtajan Pat Symondsin toimintakieltoihin.

Skandaaliin osallistuneita tai siitä hyötyneitä kuljettajia ei rangaistu eikä kilpailutuloksia muutettu.

Piquet Jr, 37, sanoo nyt, että hän halusi epätoivoisesti pysyä F1:ssä mukana ja oli ahdistunut. Siksi hän taipui Renault-tallin johdon sanelemaan vilppiin.

– He ajoivat minut psykologisesti nurkkaan, Piquet Jr. totesi PlanetF1:n mukaan.

Piquet JR. myöntää, että hän toimi väärin eikä tekisi vastaavaa nykyisellä elämänkokemuksellaan.

– Mutta nuorena, siinä painetilanteessa...sinulla ei ole ketään tukena. On vain sellainen kiusaaja, joka on aina valittamassa, puskemassa ja varoittelemassa, että tämä on viimeinen mahdollisuutesi, Piquet sanoo viitaten ilmeisesti Briatoreen.

Tilanne oli Piquet Jr:n kannalta sikälikin vaikea ja outo, että tallipomo Briatore oli tuolloin myös hänen managerinsa. Piquet’n lisäksi Briatore oli muiden muassa Alonson, Mark Webberin ja Heikki Kovalaisen manageri.

– Briatoren tyyli on irvokas. Se ei ole sellaista, mikä näkyy televisiossa, se on pahempaa. Ja minä olin yksin, Piquet Jr. tilittää.

Piquet Jr:n isä on kolminkertainen F1-maailmanmestari Nelson Piquet. Poika-Piquet’n mukaan hänen isänsä ei kuitenkaan käynyt ainakaan vakituisesti F1-kilpailuissa tuohon aikaan.

Uusin käänne kohutussa törmäystapauksessa saatiin vasta hiljattain, kun F1:n entinen nokkamies Bernie Ecclestone, 92, antoi haastattelun, jossa hän myönsi, että FIA tiesi törmäyksen tahallisuudesta jo kaudella 2008. Lajipomot päättivät kuitenkin pitää asian silloin salassa.

Bernie Ecclestone (vas.) oli aikoinaan Nelson Piquet’n (oik.) tallipomo Brabham-tallissa. Kuva vuodelta 2015.

Ecclestonen puheet saivat kuljettajien maailmanmestaruuden niukasti vuonna 2008 britti Lewis Hamiltonille hävinneen brasilialaisen Felipe Massan närkästymään.

Massa on selvitellyt, että voisiko hän jopa saada kauden 2008 maailmanmestaruuden takautuvasti. Massa olisi ollut mestari, jos Singaporen kilpailun tulokset olisivat mitätöity.

Lue lisää: F1-skandaali vireillä! Lewis Hamiltonilta tahdotaan riistää vuoden 2008 maailman­mestaruus: ”Oikeuden on tapahduttava”

Piquet Jr. korostaa, ettei hän missään nimessä halunnut vahingoittaa Massaa.

– Se oli vain tallimääräys, jolla haluttiin auttaa erästä tallissamme.

Myöhemmin urallaan Piquet Jr. voitti Formula E -sähköautojen mestaruuden kaudella 2014–2015. Hän on jatkanut kilpailemista myös monissa muissa autourheiluluokissa.