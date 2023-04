Brad Pitt tähdittää F1-elokuvaa: ”Menee täysin toiselle tasolle”

Brad Pittin tähdittämä elokuva tunkeutuu formuloiden uumeniin.

Top Gunista tuttu tuotantoryhmä tunkeutuu syvälle F1-kauden Grand Prix -viikonloppujen syövereihin, kertoo Motorsport.

F1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali paljastaa kutkuttavia yksityiskohtia tulevasta elokuvasta, jota tähdittää muun muassa Brad Pitt.

Toistaiseksi nimettömän elokuvan kuvaaminen aloitetaan tulevina viikkoina Englannin Silverstonessa. Projektia johtaa Top gun: Maverick -elokuvasta tuttu tiimi: tuottaja Jerry Bruckheimer ja ohjaaja Joseph Kosinski.

Pitt esittää elokuvassa pääroolia ja tuottajana sekä konsulttina toimii itse formulatähti Lewis Hamilton.

– Tuottamisesta tulee aika tunkeutuvaa ja meidän täytyy jollain tavalla kontrolloida sitä. Mutta se on yksi tapa näyttää, ettei F1 pysähdy koskaan, Domenicali uumoilee.

Elokuvan tavoitteena on Netflixin Drive to Survive -sarjan tapaan saada lajille lisää näkyvyyttä ja katsojia. Liberty Median toimitusjohtaja Greg Maffei pohtii, ettei kuitenkaan pelkästään Netflix-sarjan vetovoimaan voi luottaa pitkällä aikavälillä.

– Täytyy pitää raikkaus ja muuttaa peliä. Olemme esimerkiksi lisänneet markkinointia Instagramissa ja Tiktokissa – haluamme tehdä koko ajan jotain erilaista, Maffei avaa.

Drive to survive on kerännyt paljon suosiota ympäri maailmaa, mutta se on saanut myös paljon kritiikkiä.

F1-tähdet ovat muun muassa ärsyyntyneet sarjan dramatiikan liioitteluun. Hallitseva maailmanmestari Max Verstappen totesi hiljattain Autosportin mukaan, ettei sarja antanut todenmukaista kuvaa formulaykkösistä.

Pittin tähdittämä elokuva menee Maffein mukaan vielä ”täysin toiselle tasolle”.

– Olemme nähneet jo hieman, mitä Brad Pitt, Lewis Hamilton, Buckheimer ja Kosinski tekevät ja kuinka he nylkevät autot. He ottavat Top Gunin teknologian – ja siitä tulee uskomatonta.