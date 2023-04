Max Verstappen kertoi rajuimmasta kokemuksestaan – joutui 15-vuotiaana tapaamaan isänsä vankilassa

Tuoreessa dokumenttisarjan jaksossa kerrotaan lisää monisyisestä isä-poika -suhteesta.

Jos Verstappenia on syytetty useaan otteeseen väkivaltaisesta käytöksestä.

Maailmanmestari Max Verstappenin isä Jos Verstappen on pitkään tiedetty ankaraksi isäksi. Jos Verstappenin henkisesti kovat metodit ovat puhuttaneet vuosien varrella.

Nyt Jos ja Max puhuvat aiheesta itse Viaplayn dokumenttisarjassa Max Verstappen – Mestarin anatomia.

Tuoreessa jaksossa Max ja hänen siskonsa Victoria kertovat avoimesti vanhempien rajuista riidoista sekä lasten vaikeuksista, kun vanhemmat erosivat. Eron jälkeen Max asui isänsä ja Victoria äitinsä Sophien kanssa.

Jos Verstappenin väkivaltainen käytös on puhuttanut aikaisemminkin. Hänen oma isänsäkin on kertonut poikansa väkivaltaisuudesta. Jos pidätettiin vuonna 2009 epäiltynä ex-vaimonsa pahoinpitelystä. Syytteet hylättiin myöhemmin.

Vuonna 2012 Jos oli kaksi viikkoa vankilassa sen jälkeen kun hänen entinen naisystävänsä syytti Josin lyöneen häntä.

– Olin pidätettynä ensin kolme päivää. Sitten minun piti pysyä vankilassa pidempään, kun tapausta tutkittiin. Syytteet hylättiin, mutten ole tapauksesta ylpeä. Se oli raskasta. Se ääni, kun ovet menivät kiinni ja lukot lukkoon, isä muistelee.

Helppoa ei ollut lapsillakaan. Max Verstappen kertoo, että telkien takana olleen isän tapaaminen oli kaikkea muuta kuin miellyttävää.

– Oli outoa vierailla isäni luona ja nähdä hänet sellaisessa tilanteessa. Se oli elämäni vaikeinta aikaa, Verstappen myöntää.

Max oli vuonna 2012 15-vuotias. Hän debytoi F1:ssä Toro Rosson kuljettajana 2015. Matka autourheilun kuninkuusluokkaan oli kaikkea muuta kuin helppo. Isän metodit olivat pahimmillaan todella rajuja.

Lue lisää: Isä painosti nuorta Max Verstappenia eteenpäin – ruokavalio oli kaikkea muuta kuin urheilijan: ”Niillä ruuilla lihoaisi 90 kiloa!”

Dokumentissa kerrotaan jo aiemminkin paljastunut tarina siitä, miten isä jätti vuonna 2012 kartingia ajaneen poikansa bensa-asemalle epäonnistuneen kisaviikonlopun päätteeksi.

– Isä oli minulle niin vihainen. Mokasin kisassa ja olin surullinen. Olimme aikeissa ajaa 17 tuntia kotiin pakettiautolla. Yritin puhua hänelle, ja hän vain sanoi, että painu ulos autosta – ja lähti menemään, Max kertoo.

Viaplayn dokumentissa ei kerrota tarinaa tosin aivan loppuun, sillä bensa-asemalle jättämisen jälkeen hänet tuli noutamaan äiti Sophie. Äiti ei esiinny dokumentissa ollenkaan.

Jos Verstappen viittaa kintaalla siihen, että hänen metodejaan isänä kritisoidaan.

– Moni väitti, että se oli lapsen heitteillejättöä. Ei se ollut. Se oli kovaa kasvatusta, mutta tarkoitus oli opettaa hänet ajattelemaan. Valtaosalla ihmisistä ei ole mitään hajua siitä, mitä huipulle pääseminen vaatii.

Poika kuittaa asian toteamalla, että isä halusi hänestä paremman kuljettajan kuin mitä itse oli – ja niin on myös käynyt. Verstappenilla on kaksi maailmanmestaruutta, ja hänen mielestään kun hän voittaa, he molemmat voittavat.