Ferrarin kausi on ollut täysfloppi – uhoa silti riittää: ”Megaluokan loikka”

Ferrarilla on käynnissä 2000-luvun surkein startti.

Italiassa on päällä täydellinen skandaalimoodi. F1-kautta on takana kolme osakilpailua. Ferrarin kuljettaja ei ole noussut kertaakaan palkintopallille. Red Bull, Aston Martin ja Mercedes ovat kaukana italialaistallin edellä.

Australian GP:stä ei jäänyt tuomisiksi yhtään pistettä. Charles Leclerc keskeytti, ja Carlos Sainz menetti palkintopallisijan aikarangaistuksen vuoksi.

Sainz luetteli murheellisena tallin ongelmia. Pitkään litaniaan mahtui lähes jokainen auton osa-alue. Tästä huolimatta uusi tallipäällikkö Fred Vasseur ei suostu alakuloon.

Hän puhui Australian kisan jälkeen suorastaan uhmakkaaseen sävyyn.

– Olemme kaikki vähän siipi maassa. Silti yleisellä tasolla tunnelma on positiivinen, koska otimme megaluokan loikan eteenpäin kisavauhdissa. Sen myötä on helpompi rakentaa jatkoa ajatellen. Aion olla positiivinen ja jatkan kaikkien kannustamista, Vasseur sanoi sivustolle.

Tallissa odotettiin toteutuneeseen verrattuna aivan eri tason kisavauhtia talvitestien jälkeen. Töitä siis riittää. Vasseur muistutti, ettei menneitä kannata murehtia.

– Tilanne on nyt mikä se on. Meidän on rakennettava positiivisten asioiden päälle ja jatkettava töitä. Toivuimme hyvin Jeddan pettymyksestä. Vauhti oli hyvää. Carlos sai autosta paljon irti.

Edessä on lähes kuukauden tauko ennen seuraavaa kisaa. Vasseur kertoo, että Ferrari ei silti välttämättä tuo seuraavia päivityksiä Bakun osakilpailuun.

– Päivitämme autoa tasaisesti läpi kauden.