George Russellilta kova väite Red Bullista – ”Heitä jopa hävettää”

George Russell ei usko, että Red Bull on näyttänyt vielä koko nopeuttaan.

Uuden F1-kauden alku on ollut Red Bullin juhlaa. Max Verstappen ja Sergio Perez ovat voittaneet kaikki kolme osakilpailua. Energiajuomayhtiön menopelit ovat olleet aivan omaa luokkaansa.

Australian osakilpailussa viime viikonloppuna Verstappen jäi lähdössä Mercedeksen George Russellin ja Lewis Hamiltonin jalkoihin, mutta pyyhkäisi myöhemmin kuin leikitellen Hamiltonin ohi uusintalähdön jälkeen.

Red Bull on nopea ratojen joka osa-alueella, ja erityisesti kilpailijat hämmästelevät, miten talli saa avatulla takasiivellä eli DRS:llä aikaiseksi muita merkittävästi suuremman hyödyn suorilla.

Russell johti muutaman kierroksen ajan kisaa Melbournessa, mutta joutui myöhemmin keskeyttämään autonsa voimanlähteen hajottua.

Vaikka Mercedeksen vauhti on parantunut heikon alun jälkeen, on ero Red Bulliin yhä valtava.

Russell kertoikin kisan jälkeen uskovansa, että sarjan ykköstalli peittelee todellista nopeuttaan. Paras on vielä näkemättä.

– He aivan varmasti jarruttelevat menoaan. Uskon, että heitä jopa hävettää näyttää koko potentiaalinsa. Mitä nopeammalta he näyttävät suhteessa muihin talleihin, sitä todennäköisempää on, että heidän ylivoimaansa pyritään jollain tavalla kampittamaan, Russell väläytti BBC:n radiohaastattelussa The Racen mukaan.

– Realistisesti ajateltuna heillä on todennäköisesti noin 0,7 sekunnin etumatka muihin talleihin kierrosajassa. Maxilla tai Red Bullilla ei ole ollut mitään syytä painaa täysillä. He ovat tehneet upeaa työtä, ja meidän on parannettava.

Hamilton kertoi kisan jälkeen Verstappenin ”purjehtineen” hänestä ohi. Verstappen repäisi ohituksen jälkeen puolen kierroksen aikana 2,1 sekunnin eron Hamiltoniin ja karkasi nopeasti 10 sekunnin johtoon. Tämän jälkeen hollantilainen ajeli kaikessa rauhassa voittoon.

Russellin väite saattaa kuulostaa lennokkaalta. Silti ei ole aivan tavatonta, että yksittäisiin, suureen johtoasemaan avittaneisiin innovaatioihin on puututtu syystä tai toisesta. Esimerkiksi kaudella 1998 McLarenin paljon kohua herättänyt ”toinen jarrupoljin” kiellettiin Ferrarin protestin jälkeen kesken kauden – kun järjestelmä oli aiemmin jo todettu lailliseksi.

Brawn GP:n ylivoimaiseen lentoon auttanut ns. tupladiffuusori herätti paljon porua ennen kautta 2009. Protestit järjestelmästä hylättiin, mutta kansainvälinen autoliitto Fia kielsi sulki tupladiffuusorit sallineen porsaanreiän säännöissä kaudeksi 2011.

Kun Brabham toi kuuluisan ”tuuletinautonsa” Ruotsin GP:hen kaudella 1978, sillä voitettiin heti kilpailu. Pitkän väännön jälkeen tuuletin kiellettiin, sillä se luokiteltiin vaaralliseksi.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner viittasi kintaalla epäilyihin tallin ”tahallisesta” hidastelusta. Hän viittasi tallin toiseen kuljettajaan Pereziin, jonka nousu joukon hänniltä viidenneksi oli monen mutkan takana. Hän kävi pitkän taistelun mm. selvästi hitaamman Lando Norrisin McLarenin takana.

– Olipa mairittelevasti sanottu. Hän tietäisikin tuollaisista ylivoimista jotain hänen omalta talliltaan, Horner kuittasi Russellille.

– Kilvanajoon kuuluu aina tietynlainen riskinhallinta. Yhden pysähdyksen kisassa pitää olla tarkka renkaiden kanssa. Tietenkin olimme tarkkana vauhtimme kanssa. ”Checo” ei hidastellut tai piilotellut seitsemää sekunnin kymmenystä.

Mercedes oli omaa luokkaansa turbohybridiaikakaudella 2014–21. Ainoa mestaruus, joka meni tallilta ohi, oli 2021 kuljettajien titteli Verstappenille.

Talli on sittemmin jopa myöntänyt, että piilotteli todellista suorituskykyään 2014, koska se pelkäsi muiden reaktiota sen täydelliseen ylivoimaan. Uusi sääntöaikakausi oli vasta alkanut, ja tallissa huolestuttiin, että Fia saattaisi ryhtyä äkkipäätä reivaamaan sääntöjä tasoittaakseen puntteja.