F1-skandaali vireillä! Lewis Hamiltonilta tahdotaan riistää vuoden 2008 maailman­mestaruus: ”Oikeuden on tapahduttava”

Felipe Massaa kalvaa yhä kauden 2008 kohukilpailu.

Formula 1 -sarjan maailmanmestaruus ratkesi kaudella 2008 vasta viimeisen osakilpailun viimeisellä kierroksella. McLarenin Lewis Hamilton ohitti Timo Glockin vain vähän ennen maaliviivaa. Se varmisti britille viidennen sijan ja ylimääräisen pisteen, minkä turvin Hamilton ohitti MM-sarjassa Ferrarin Felipe Massan.

Erityisen sydäntäsärkeväksi tilanteen Massalle teki se, että hän oli noin puoli minuuttia aiemmin ajanut maaliin kotikilpailunsa voittajana, ja talli ehti jo kertoa Massalle tämän olevan maailmanmestari.

Soppa sakeni entisestään, kun vuonna 2009 paljastui, että kauden 2008 kohukilpailussa Singaporessa nähtiin tahallinen kolari, joka muutti kilpailun luonteen täysin. Renaultin Nelson Piquet junior kolaroi tallimääräyksellä tahallaan, jotta Fernando Alonsolle voitaisiin taktikoida voitto.

Alonson takana Hamilton oli kolmas, mutta Massa jäi ilman pisteitä.

Jos asia olisi ollut aikaisemmin tiedossa, olisi sääntöjen puitteissa Singaporen GP:n tulokset pitänyt mitätöidä. Vuotta myöhemmin oli kuitenkin sääntöjen mukaan liian myöhäistä protestoida.

Nyt julki tulleiden uusien tietojen perusteella Massa penää oikeutta 15 vuoden takaisista tapahtumista.

Lewis Hamilton voitti uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden 2008.

Lempinimen ”Crashgate” saanut saaga oli puhuttaneimpia tapauksia F1:ssä vuosiin. Siitä jaettiin osallisille mittavat rangaistukset.

F1:n silloinen nokkamies Bernie Ecclestone, 92, avasi Crashgaten matopurkin uudelleen maaliskuun alussa. Hän antoi F1-Insiderille haastattelun, jossa myönsi, että kansainvälinen autoliitto Fia tiesi Renaultin tahallisista toimista jo kaudella 2008. Lajipomot päättivät kuitenkin pitää asian silloin salassa.

– Max Mosleylle (Fian puheenjohtaja) ja minulle kerrottiin asiasta jo kauden 2008 aikana. Tiesimme, mitä Singaporessa oli junailtu. Piquet junior oli kertonut isälleen, että talli pyysi häntä ajamaan muuriin tietyssä kohdassa kisaa, jotta turva-auto tulisi radalle, Ecclestone sanoi.

Nelson Piquet vanhempi on kolminkertainen F1:n maailmanmestari. Hän ajoi kaksi mestaruuksistaan Ecclestonen omistamassa Brabham-tallissa.

– Piquet junior ei voinut sanoa tapauksesta julkisesti mitään, koska hän oli huolissaan umpeutuvasta sopimuksestaan. Hän suostui pitämään asian salassa. Käytimme paljon vaivaa myös siihen, että entinen kuljettajani Nelson Piquet olisi asiasta hiljaa.

Ecclestone myönsi, että Singaporen tulokset olisi pitänyt mitätöidä kauden aikana. Se olisi tehnyt Massasta mestarin. Hän ja Mosley tekivät kuitenkin kylmän ratkaisun.

– Päätimme, ettemme tee mitään. Halusimme suojella lajia ja varjella sitä suurelta skandaalilta. Siihen aikaan sääntö oli, että MM-pisteisiin ei kosketa enää sen jälkeen, kun Fian vuotuinen palkintogaala on pidetty. Hamilton sai MM-pokaalinsa ja kaikki oli hyvin.

Bernie Ecclestone ja Max Mosley johtivat F1:tä vuosien ajan rautaisella otteella.

Massa kertoi taannoin Autosportille, että Ecclestonen antama haastattelu ravisteli hänet asian tiimoilta hereille. Hän haluaa selvittää, voidaanko hänelle vielä antaa maailmanmestaruus.

– Tuolloin Ferrarin lakimiehet kertoivat minulle, että mitään ei ole tehtävissä. Samaa sanoivat myös muutkin lakimiehet. Uskoin tietysti tätä. Mutta nyt, 15 vuotta myöhemmin, saamme kuulla, että sarjan pomot tiesivät asiasta jo kauden aikana. He eivät tehneet mitään, koska halusivat suojella F1:tä, Massa kertoi Autosportille.

– Tämä on todella surullista. Tiedämme nyt, että kisan tulokset olisi pitänyt mitätöidä ja ne olisi voitu mitätöidä. Olisin maailmanmestari. Minä olin se, joka kärsi tästä tilanteesta eniten. Haluamme saada asiaan selvyyden.

Samalla brasilialainen myönsi, että tulosten kääntäminen 15 vuotta myöhemmin on erittäin epätodennäköistä. Mikään olemassa oleva sääntöpykälä ei anna Massalle toivoa. Hän kuitenkin haluaa päästä asiassa lopputulemaan.

– Haluan tutkia tätä ja selvittää, mitä laki ja säännöt sanovat. Meillä on oltava selvä ymmärrys siitä, mitä on tehtävissä. Motiivini ei ole taloudellinen. Haluan oikeutta. Minua rangaistiin asiasta, jonka kanssa minulla ei ole mitään tekemistä. Tämä oli ryöstö, varastettu kilpailu. Oikeuden on tapahduttava.

Massan mukaan ainoa oikeudenmukainen ratkaisu tilanteelle on kauden 2008 Singaporen GP:n tulosten mitätöinti. Brasilialainen sanoo, ettei muissa lajeissa ole lainkaan tavatonta muuttaa lopputuloksia, kun vuosia myöhemmin on paljastunut huijaamista.

– Lance Armstrongin todistettiin doupanneen ja hän menetti kaikki tittelinsä. Mikä on ero näiden tilanteiden välillä?

Myös esimerkiksi yleisurheilussa arvokisamitalit ovat menneet uusjakoon vuosia jälkikäteen dopingnäytteiden uudelleenanalysointien jälkeen.