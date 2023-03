Lando Norris reagoi kylmästi McLarenin potkuaaltoihin

McLaren pisti organisaationsa uusiksi surkeiden tulosten jälkeen.

McLarenin tähtikuljettaja Lando Norrisin motto on selvästikin ”tulos tai ulos”. Viime kaudella britti kohahdutti kertomalla, ettei tunne sen suurempaa myötätuntoa tallikaveriaan Daniel Ricciardoa kohtaan, kun australialainen sai tallista lähtöpassit.

Tulosta pitää tulla, tai sitten pannaan miehet vaihtoon.

Norris reagoi Australiassa samaan sävyyn, kun häneltä kysyttiin McLarenin taannoisista mittavista uudistuksista sen taustaorganisaatiossa.

– Onneksi en ole siinä asemassa, että joutuisin tekemään näitä päätöksiä. Nämä ovat vaikeita tehtäviä. Jossain kohtaa on kuitenkin tehtävä ratkaisuja. Viime kädessä tämä on bisnestä. On tehtävä, kuten on tallille parhaaksi eikä niin, että kaikki näyttää kivalta, Norris sanoi.

– Joskus on oltava kylmäsydäminen. Näitä juttuja tapahtuu joka tallissa, ei vain McLarenilla.

F1:n vanha menestystalli McLaren uudisti auton suunnitteluosastonsa lähes kokonaan. Muutoksista tiedotettiin Saudi-Arabian GP:n jälkeen.

McLaren on käynnistänyt mittavan rekrytointiaallon viime kuukausina. Talli tunnusti ylireagoineensa kululeikkauksissa koronapandemian iskemisen jälkeen. McLaren vähensi tuolloin tuntuvasti väkeä. Tämä johti siihen, että liian paljon jäi liian harvoille harteille, kun siirryttiin uuteen sääntöaikakauteen 2022.

McLaren romahti sarjan alempaan keskikastiin.

Samalla kerrottiin mm. kauan povatusta Ferrarin aerodynamiikkapomon David Sanchezin palkkaamisesta. Hän aloittaa ensi vuoden alussa karenssiajan päätyttyä.

Lisäksi McLaren kiinnitti Aston Martinilta arvostetun aerodynamiikkapomon Mariano Alperinin.

Samalla tiedotettiin tallin tekniikkajohtajan James Keyn lähtöpasseista.

Norris sanoi pitävänsä tallin johtajia Zak Brownia ja Andrea Stellaa hyvin korkeassa arvossa viime aikojen ongelmista huolimatta. Muutoksia oli tehtävä vaikeiden aikojen jälkeen.

– Kuljettajana eli henkilönä, jonka ajamiseen kaikki auton kehittäminen merkittävimmin vaikuttaa, minulla on oltava täysi luottamus ja usko tekijöihin. Näin on Zakin ja Andrean kohdalla.

Pitkään Ferrarilla ja McLarenilla työskennellyt Stella nousi ensimmäistä kertaa F1-uransa aikana tallipäälliköksi täksi kaudeksi, kun Andreas Seidl vaihtoi Audin F1-projektin keulahahmoksi.

Australian GP ajetaan tänä viikonloppuna. Vaikeuksista kärsinyt McLaren ei ole vielä saanut pistettäkään.