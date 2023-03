Mercedeksen F1-pomolta karu tunnustus

Mercedes reagoi hitaasti ongelmiin, jotka se havaitsi jo ennen talvitestejä.

Mercedeksen menopeli on ollut pettymys.

F1:n menestystalli Mercedes kuvitteli selättäneensä viime kauden ongelmansa kauden loppupuolella. Talli otti yhden osakilpailuvoiton ja taisteli muutoinkin lähempänä kärkipäätä kuin alkukaudesta.

Kausi 2023 on osoittanut luulot vääriksi. Mercedeksen ero sarjaa dominoivaan Red Bulliin on vähintään yhtä suuri kuin vuosi sitten. Myös Aston Martin näyttää kiilanneen vauhdissa ohi, ja Ferrari on vähintään tasaväkinen saksalaismerkin kanssa.

Tallipäällikkö Toto Wolff ehti kertoa jo ennen kauden toista osakilpailua Saudi-Arabiassa, että W14-ajokkia uudistetaan rajusti alkukauden aikana. Konsepti, jolla kauteen lähdettiin muuttuu merkittävästi.

Aikaisemmin yleinen käsitys on ollut, että Mercedes havahtui ongelmiin toden teolla vasta Bahrainin talvitesteissä ja kauden avausosakilpailussa.

Johtoportaaseen kuuluva Andrew Shovlin kertoi kuitenkin tällä viikolla Autosportille, että ongelmat olivat tiedossa jo hyvissä ajoin.

– Tuulitunnelin testituloksista näki jo ennen Bahrainia, että konseptiin tarvittiin iso muutos. Kyse ei ole vain tästä kaudesta. Olemme tehneet samaa jo 10 vuoden ajan. Jos ei löydä tarvitsemaansa kehitystä, on tehtävä isoja muutoksia, Shovlin sanoi.

– Meidän piti tutkia uusia mahdollisuuksia saadaksemme autosta enemmän irti. Se huomattiin jo ennen Bahrainin testejä.

Shovlin sanoo, että vaikka ongelmat olivat tiedossa, vasta alkukauden heikot kisasuoritukset löivät painetta kiirehtiä konseptimuutoksia. Ensimmäisten muutosten joukossa ns. nollasivuponttooneihin tulee merkittävä muutos.

On mahdollista, että myös Mercedes siirtyy samaan kelkkaan kuin valtaosa muista talleista ja ottaa mallia Red Bullin onnistuneesta ratkaisusta. Wolff on aiemmin sanonut, ettei olisi häpeä tehdä samoin kuin arkkivihollinen.

Samalla Shovlin muistutti, että myös paljon muuta on muutettava kuin vain sivuponttoonit, jos haluaa autoon uudenlaista vauhtia.

– Tämän vuoden auto on kehitysversio viimevuotisesta, ja paljon sen koostumuksesta on sidoksissa sivuratkaisuihin. Olisi kuitenkin täysin harhaanjohtavaa ajatella, että uudet sivuponttoonit ratkaisisivat koko ongelman.

Kuljettajista seitsenkertaisella maailmanmestarilla Lewis Hamiltonilla on ollut erityisen vaikeaa. Hän harmitteli W14-auton sopivan hänelle huonosti. Hamiltonia on myös harmittanut, ettei talli ottanut hänen neuvoista onkeensa viime kauden jälkeen.

– Otamme vastaan palautetta molemmilta kuskeilta joka ajokerralla, ja sitä hyödynnetään auton kehittämisessä. Jos onnistumme parantamaan autoa Lewisille, se auttaa myös George Russellia.