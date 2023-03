Todellinen yllätystalli hakemassa paikkaa F1-sarjassa

Saudi-Arabia haluaa mukaan F1-sarjaan.

Kansainvälinen autoliitto Fia ja F1-sarjan nokkamiehet harkitsevat uuden tallin tai uusien tallien ottamista mukaan F1:een. Takaraja virallisten hakemusten jättämiselle on 30. huhtikuuta. Lopulliset päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Jo pitkään on ollut tiedossa, että amerikkalainen yhteenliittymä Andretti ja Cadillac on yksi hakijoista. Michael Andrettin johtama ryhmittymä on rummuttanut laajennustallin saamiseksi jo vuosien ajan. Vuodenvaihteessa se löysi hakemuksensa tueksi amerikkalaisen autojätin General Motorsin ja sen luksusmerkin Cadillacin.

Toinen kiinnostuksensa jo ilmoittanut on Panthera Team Asia -yhteenliittymä, joka on myös pitkään haaveillut omasta F1-tallista. Sen hakemuksen tilasta ei ole täyttä tietoa.

Kolmas tiedossa oleva kiinnostunut on alemmissa formulaluokissa, F2:ssa ja F3:ssa kilpaileva HiTech. Talli teki takavuosina yhteistyötä mm. Nikita Mazepinin ja tämän oligarkki-isän kanssa. RacingNews-sivuston mukaan HiTech kiistää, että sillä olisi yhä yhteyksiä pakotteiden alla olevaan perheeseen, mutta F1-piireissä väitteeseen suhtaudutaan skeptisesti.

RacingNewsin mukaan näiden lisäksi on neljäs kiinnostunut, josta tiedetään kaikista vähiten. Projektin juuret ovat Sveitsissä, ja sitä johtaa F1-piireistä tuttu Craig Pollock. Pollock muistetaan sarjasta 1990- ja 2000-luvuilta ensin Jacques Villeneuven managerina ja sittemmin mm. BAR-tallin perustajana sekä tallipäällikkönä.

Pollock kumppaneineen osti F1-legenda Ken Tyrrellin Tyrrell-tallin toiminan, muutti nimen BARiksi kaudeksi 1999 ja lähti uusille urille. Pollock onnistui mm. houkuttelemaan Hondan takaisin F1-sarjaan.

Vuonna 2005 Honda osti BARin toiminnan ja alkoi kisata japanilaisyhtiön nimellä. Kun Hondan kiinnostus F1:een lopahti – taas – syntyi sen raunioille sensaatiotalli Brawn F1. Tästä toiminta myytiin puolestaan eteenpäin Mercedekselle.

Sittemmin Pollock on mm. perustanut PURE-nimisen yrityksen vuonna 2011. Sen tarkoituksena oli alkaa toimittaa yksityisenä valmistajana voimanlähteitä F1-talleille. Hanke kaatui rahoituksen puutteeseen 2014.

Pollock myös ideoi viime vuosina ns. EDI-ohjelman (Equality, Diversity, Inclusion, suomeksi tasa-arvo, moninaisuus, inkluusio). Sen tavoitteena olisi rakentaa kilpatalli, jonka henkilöstöjako olisi täysin tasapuolisesti miehiä ja naisia.

Mika Salo ajoi BAR:n autolla tuuraajana kolmen kisan verran 1999.

Pollock myönsi RacingNewsille, että hänen johtamansa ryhmä on jättänyt ilmoituksen kiinnostuksestaan tallipaikkaan F1:ssä. Sen sijaan hän ei suostunut kertomaan, mistä rahoitus hänen projektilleen tulee.

RacingNewsin mukaan huhut yhdistävät Pollockin hankkeen saudiarabialaiseen rahoitukseen. Kun sen edustaja lähestyi Saudi-Arabian moottoriliiton puheenjohtajaa prinssi Khalidia, hän ei kiistänyt hanketta.

– Kaikki on erittäin varhaisessa vaiheessa. Teemme toteutettavuustutkimusta ja on paljon eri asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Nykyisin on helpompi päästä F1-sarjaan mukaan, mutta matka on vielä pitkä ennen lopullista päätöstä, hän sanoi sivustolle.

– Toivottavasti saamme selvyyden asioihin mahdollisimman pian, koska mitä myöhemmin menisimme F1:een mukaan, sitä kalliimpaa se olisi. Olemme kuitenkin hyvin kiinnostuneita.

Prinssi Khalidin mukaan on liian varhaista sanoa, olisivatko saudit mukana tasa-arvoa vaalivassa ns. EDI-projektissa.

Khalid sanoi myös, että saudit haluavat isomman roolin F1:ssä, kenties jopa tallin päämajan maahan. Tavoite on tehdä muutakin kuin toimia kisajärjestäjänä.