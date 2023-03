F1-tuomio: Sulkekaa televisiot! Katastrofaalinen totuus on paljastunut

F1-tuomio perkaa Saudi-Arabian GP:n.

F1-kauden toinen osakilpailu ajettiin sunnuntaina Saudi-Arabiassa. Kaava oli tuttu: Red Bullit ylivoimaiseen kaksoisvoittoon. Järjestys oli kuitenkin uusi: Sergio Perez ykkönen, vasta 15. ruudusta lähtenyt Max Verstappen kakkonen.

Fernando Alonso juhli palkintokorokkeella kolmantena, mutta kymmenen sekunnin aikarangaistus pudotti hänet lopulta neljänneksi ja nosti George Russellin kolmanneksi.

IS:n raati perkaa kilpailun. Raadissa ovat tällä kertaa Nico Hartikainen, Ville Touru ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Nico Hartikainen

Tähti

Red Bull on tällä hetkellä aivan omaa luokkaansa. Kahdesta kisasta kaksi paalupaikkaa, kaksi ylivoimaista kaksoisvoittoa ja yhtä vaille täydet pisteet. Auto on sessiosta riippuen 0,5–1 sekuntia muita nopeampi. Energiajuomatalli voi jo laittaa mestaruuspaidat tilaukseen.

Puheenaihe

Jeddahin piti sopia hyvin Ferrarille, mutta tuloksena oli kuudes ja seitsemäs sija. Charles Leclercin rangaistuksesta huolimatta viikonloppua voi kuvailla ainoastaan farssiksi. Viime kaudella Ferrari oli toiseksi paras talli, mutta nyt se on valahtanut jo neljänneksi.

Ferrarilla ei kulje.

Moka

Fia saa viikonlopusta pulssin kiihtymään. Lance Strollin keskeytettyä radalle passitettiin turva-auto, kun virtuaalinenkin olisi riittänyt. Kisan jälkeen Fernando Alonsolle läimäistiin rangaistus tilanteesta, jota Fialla oli aikaa tutkia yli puolet kilpailusta... Ei voi olla näin vaikeaa!

Päänahka

Katuratojen erikoismies Sergio Perez ajoi yhden uransa parhaista kisoista. Vauhtia piisasi sen verran, että maailmanmestari-Verstappen ei saanut kurottua viiden sekunnin eroa kiinni kovasta yrityksestä huolimatta. Harmi ettei meksikolainen aja näin viikonlopusta toiseen!

Yllätys

Yuki Tsunoda piti pitkään Kevin Magnussesin takanaan, mutta lopulta puoli sekuntia nopeampi Haas meni ohi ja katosi horisonttiin napaten viimeisen pistesijan. Umpisurkean AlphaTaurin ratissa olleen pienen japanilaisen tuskaa täynnä oleva huuto kaikuu varmaan vieläkin jossain päin Saudi-Arabiaa.

Yuki Tsunoda ajoi 11:nneksi.

Ville Touru

Tähti

Sergio Perez on ainoa, joka voi pelastaa tämän F1-kauden. Täytyy totisesti toivoa, että Perez pystyisi haastamaan Verstappenia ja luomaan edes jonkinlaista jännitettä Red Bullille. Pahasti vain pelkään, että Perez taantuu taas kuuliaiseksi kakkoskuskiksi.

Puheenaihe

Jotakin täytyy keksiä. F1-kauden alku on ollut kuolettavan tylsä. Red Bullit ovat liian ylivoimaisia. Tämä on katastrofaalinen tilanne koko sarjalle. Olkoon kuinka hassunhauskat Netflix-sarjat tahansa, mutta mikään ei korvaa sitä, jos ydintuote on rikki. Kuten nyt.

Max Verstappen ja Sergio Perez olivat omaa luokkaansa.

Moka

Vaikka Red Bullilla onkin niskassaan kauden aikana auton kehittämistä haittaava testausrangaistus, ylivoima on nyt sitä luokkaa, ettei sitä ihan heti ajeta kiinni. Ei tällaista ylivoimaa ole nähty sitten Mersun vuosien 2014–15. F1 on mokannut rajusti.

Päänahka

F1-sarjan jenkkiomistajan Liberty Median on pakko keksiä joku kani hatustaan kauden pelastamiseksi. Luultavasti turva-autoja yritetään jatkossa ottaa todella matalalla kynnyksellä sekoittamaan kisoja. Verstappen–Hamilton-supertaisto liekitti kaudella 2021 koko sarjan suosion hurjaan lentoon, mutta jo viime kauden Verstappenin ylivoima oli puuduttavaa ja nyt käyrä on laskemassa vielä paljon pahemmin.

Yllätys

Avauskisassa Bahrainissa Red Bulleja ei näytetty juuri lainkaan tv-lähetyksessä. Tällä kertaa sentään niitäkin hieman näkyi. Johtui tosin lähinnä sitä, että Verstappen teki kisan alkupuolella nousuaan takajoukoista.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Max Verstappen. Hollannin nuori kukko nousi 19 ratakierroksen aikana 11 sijaa. Tuo suoritus ei selity enää pelkällä laadukkaalla autolla. Kuljettaja ratin takana on silkkaa rautaa.

Puheenaihe

Red Bullien ylivoima on vienyt mielenkiinnon tästä kaudesta. Onhan takana jo kaksi osakilpailua. Kaikki kunnia huipputyötä tekevälle tallille, mutta onhan tämä lajin kannalta surkeaa, että jaossa ovat vain himmein podium- ja ynnä muut sijat. Red Bull on kuin Sotkamon Jymy 2010-luvun alussa.

Moka

Aston Martinin mekaanikot, mitä te te teette? Tulkaa pois sieltä! Fernando Alonso on ollut äärimmäisen lyhyen alkukauden ainoa positiivinen yllätys Red Bullien ylenpalttisen dominoinnin keskellä, ja nyt espanjalaisen sijoitus huononee sijoituksella insinöörien liiallisen höntylyin takia.

Fernando Alonson ja Aston Martinin juhlat olivat ennenaikaiset.

Päänahka

George Russell löi moninkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin selvästi. Kisan ensimmäisellä puolikkaalla kaksikko väänsi tiukasti, mutta loppua kohti Hamilton kurmuutti maanmiestään tekemällä tasaisen tappavasti eroa. Uskaltaako Mercedes panostaa tällä kaudella enemmän nuorempaan kuskiinsa?

Yllätys

Miksi Hamilton lähti kilpailuun kovilla renkailla? Kaikki muut kärkikuljettajat valitsivat toisin. Jos vanha mestari haki jättipottia, sitä ei tullut. Hamilton oli suurissa vaikeuksissa erityisesti alussa. Kun hän vaihtoi mediumit, meno parani huomattavasti.