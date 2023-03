F1-pomo myönsi – Lewis Hamilton voi tehdä radikaalin päätöksen

Mercedes-pomo on silti luottavainen, että ensi kauden kattava sopimus saadaan solmittua.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoo, että Lewis Hamiltonin ura Mercedeksellä saattaa tulla päätökseensä. Wolffin mukaan Hamiltonin saattaa ajaa toisaalle se, että tallin auton kilpailukyvystä ei ole varmuutta.

Tämän kauden alussa Mercedes on jäänyt kilpailukyvyssä Red Bullin ja Ferrarin taakse. Kauden avauskisassa Bahrainissa Hamilton oli viides, eikä Saudi-Arabian ensimmäinen harjoituspäivä lupaa parannusta.

Kaksi edellistä mestaruutta on voittanut Red Bullin Max Verstappen. Vielä toissa kaudella Hamilton ja Verstappen ratkaisivat mestaruuden kohtalon viimeisessä kisassa.

Viime kaudella Verstappen dominoi sarjaa suvereenisti Hamiltonin jäädessä kuudenneksi. Hamiltonin tallitoveri George Russell ajoi MM-taistossa neljännelle sijalle.

– Jos Lewis haluaa voittaa vielä mestaruuden, hänen pitää olla varma siitä, että hänellä on siihen vaadittava auto. Jos emme pysty havainnollistamaan, että me voimme tarjota riittävän auton parin seuraavan vuoden aikana, hänen pitää katsella muualle. En usko, että hän tekee niin tällä hetkellä, mutta en voi valittaa, jos niin käy vuoden tai kahden sisään, Wolff sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Wolff sanoi olevansa tällä hetkellä luottavainen, että Hamilton allekirjoittaa uuden sopimuksen ensi kaudeksi. Britin nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen.

– Lewis on urallaan vaiheessa, jossa luotamme toisiimme. Yhteistyömme on ollut loistavaa eikä meillä ole vaikeuksista huolimatta syytä epäillä toisiamme, Wolff sanoi.