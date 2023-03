Lewis Hamilton kuunteli kollegoidensa puheita – vastaus oli jäätävä

Viimevuotinen ohjusisku herätti kysymyksiä tämän vuoden kilpailun turvallisuudesta.

Vuosi sitten Saudi-Arabian GP:n yllä leijui uhka kuljettajien boikotista. Kova toimenpide tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen kun Jeddan F1-radan lähistölle tehtiin ohjusisku.

Vuosi sitten Jemenin huthikapinalliset tekivät ohjus- ja drooni-iskun öljynjalostaja Aramcon tuotantolaitokseen, joka sijaitsee melko lähellä Jeddan F1-rataa.

Iskujen seurauksia näkyi maailmalle suorassa tv-lähetyksessä, kun kesken ensimmäisten harjoitusten taivaalle nousi musta savupilvi.

Iskusta on kulunut vuosi, ja F1 on jälleen Jeddassa. Torstain lehdistötilaisuudessa valtaosa kuskeista toisti kuin yhdestä suusta, että he kokevat olonsa turvalliseksi, ja tallien sekä kuskien turvallisuus on taattu.

– Viime vuonna oli aika ”erityistä”, sanotaanko. Kukaan ei pitänyt siitä, mutta nyt tilanne on erilainen. Poliittinen tilanne on muuttunut, ja se tuo meille varmuutta, Kevin Magnussen virkkoi Motorsportin mukaan.

– Luotamme lajijohtoon sen suhteen, että olemme turvassa. Kukaan ei halua kokea samaa kuin vuosi sitten, mutta luotamme siihen, että kaikki on nyt kunnossa, sanoi puolestaan Esteban Ocon.

Myös Sergio Perez ja Lando Norris vakuuttivat uskovansa, että kaikki on kunnossa, ja että on hienoa palata taas Saudi-Arabiaan.

Joukosta erosivat vain Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

Bottas kieltäytyi sanomasta mitään turvallisuustilanteesta. Suomalainen sanoi ainoastaan, että ”rata on siisti”. Isoimman pesäeron teki Hamilton.

– Minulla ei ole kauheasti lisättävää muiden kommentteihin, paitsi että kaikki ihan päin vastoin kaikkeen mitä he sanoivat, Hamilton pamautti.

Hamilton ei halunnut täsmentää, mitä tarkoitti.

– En sano enempää, joten jätän tulkinnanvaraa. Se, mitä odotan, on kilpa-autooni istuminen. Siitä osasta työtäni pidän, Hamilton sanoi painokkaasti.

Saudi-Arabiassa kilpailemiseen liittyy monia poliittisesti kiistanalaisia asioita. Magnussen on oikeassa siinä, että Jemenin ja Saudien välille julistettiin taannoin tulitauko. Maan ihmisoikeustilanne on kuitenkin yhä erittäin ongelmallinen, ja Hamilton on puhunut yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta toistuvasti uransa aikana.

Saudi-Arabiaa, kuten myös mm. jalkapallon MM-kisat järjestänyttä Qataria, syytetään suurten urheilukilpailujen hyödyntämisestä ns. urheilupesuna eli peittämään ongelmia kimaltelevilla suurtapahtumilla.

– En halua mennä asiaan sen tarkemmin. Toivottavasti kaikki ovat turvassa tänä viikonloppuna ja toivon mukaan pääsemme kaikki kotiin turvallisesti. Enempää emme voi tehdä, eikö vain, Hamilton pohti.

Kun Hamiltonilta kysyttiin, harkitsiko hän kisan boikotointia, Hamilton vastasi haluavansa mieluummin yrittää läsnäolollaan ja asioista puhumalla vaikuttaa muutokseen.

– F1 jatkuu kyllä ilman minuakin. Voin vain yrittää oppia niin paljon kuin mahdollista eri paikoissa. Lajimme menee paikkoihin, joissa on ihmisoikeusongelmia kuten täällä, ja lajillamme on velvollisuus nostaa tietoisuutta asioista. Haluamme vaikuttaa positiivisesti.