Lewis Hamiltonilta lohduton arvio – näin suuri on ero Red Bulliin

Mercedes on jäänyt entistä kauemmaksi Red Bullista.

Kylläpä teillä on sutjakka menopeli, saattaa Hamilton tässä tokaista Red Bullin Perezille.

Uuden F1-kauden alussa ainoastaan Ferrarin sisällä kupliva kriisi on verhonnut hieman Mercedeksen skandaalimaista aloitusta. Kovin odotuksin Bahrainiin lähtenyt talli saikin huomata olevansa Red Bullin lisäksi Ferraria ja jopa Aston Martinia hitaampi.

Lewis Hamilton suomi viime viikolla kovin sanoin talliaan kehityksen kelkasta jäämisestä. Hamilton sanoi, ettei tallissa kuunneltu hänen ehdotuksiaan.

Torstaina kuskien lehdistötilaisuudessa Hamilton myönsi, ettei hänen sanavalintansa ollut paras mahdollinen. Silti hän jatkoi tallin ruoskimista eteenpäin. Ero Red Bulliin on kasvanut lohduttoman suureksi.

– Viime vuonna meillä oli vaikeuksia suoranopeuden kanssa. Autoa piti ajattaa isommalla takasiivellä kuin muilla. Nyt meillä on hyvä suoranopeus, mutta ongelmia on mutkissa. Kisanopeudessa Red Bull on noin puolitoista sekuntia nopeampi kierrokselta, jotain siihen suuntaan, Hamilton tuskaili.

– Jotta me voisimme voittaa, niin Red Bullien on keskeytettävä, Ferrarien ja ehkä myös Aston Martinien on keskeytettävä. Mutta se ei tarkoita, ettemmekö saisi heitä jossain vaiheessa kiinni.

Lue lisää: Shokkiarvio: Hautooko Lewis Hamilton siirtopommia?

Mercedeksen tilanne muuttui kauden avauskisassa niin tuskaiseksi, että talli jopa julkaisi faneilleen avoimen kirjeen, jossa se pyysi kärsivällisyyttä ja vannoi tuntevansa saman tuskan kuin voittamaan tottuneet mersufanit.

Hamilton muistutti yhteistyön merkityksestä.

– Meidän pitää kommunikoida ja tehdä yhdessä hommia. Uskon talliin sataprosenttisesti.

Samalla Hamilton sanoi, että hän arvasi jo hyvissä ajoin tallin olevan lirissä.

– Kun näin meidän sivuponttoonimme ja miten erilaiset ne edelleen olivat muihin verrattuna niin tiesin, että emme ole vielä kärkivauhdissa. Se näytti vielä niin erilaiselta. Tilanne oli hermoja raastava.