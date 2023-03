Ferrarin luottomies loikkasi kilpailijan leiriin – tallipomo otti vahvasti kantaa

McLaren nappasi David Sanchezin Ferrarilta.

Frederic Vasseur on Ferrarin F1-tallin pomo.

Vaisusti sujuneet testit ja heikko tulos Bahrainin GP:ssä ovat sysänneet Ferrarin kovan kritiikin kohteeksi Italiassa. Kausi on vasta alkanut, mutta puheet kriisistä ovat täyttä häkää käynnissä.

Viikonloppuna selvisi, että tallissa 10 vuotta tärkeissä rooleissa palvellut aerodynamiikkajohtaja David Sanchez siirtyy McLarenille. Uusi osoite vuoti julkisuuteen pian irtisanoutumisuutisen jälkeen.

Yleisesti Italiassa spekuloidaan, onko uudella tallipomolla Frederic Vasseurilla oikeasti valtaa tehdä haluamiaan muutoksia tallissa, vai veteleekö Ferrarin toimitusjohtaja Benedetto Vigna aiempaa enemmän naruista.

Huhut voimistuvat jokaisen lähtijän myötä. Sanchezin lisäksi tallista on lähtenyt useita muitakin työntekijöitä, ja päästrategi Laurent Mekiesin huhutaan olevan seuraavien joukossa.

Vasseur itse hämmästelee lähdöistä aiheutunutta kohua. Hän pistää muutokset tallipäällikön vaihtumisen piikkiin. Vasseur korvasi talvella Mattia Binotton.

– Mielestäni muutokset olivat vääjäämättömiä. Täällä on monia, jotka ovat hyvin läheisiä Mattia Binotton kanssa ja halusivat lähteä, Vasseur kuittasi tylysti.

– En ole huolissani tai pahoillani. Voisin kuvitella, että jotkut muut ovat huolissaan tulevaisuudestaan tallissa.

Vasseur myös alleviivasi erittäin suoraan, että hän päättää asioista.

– Minulla on selkeä idea tästä projektista ja sen toteuttamisesta. Olen joka päivä yhteydessä yhtiön johtoon ja tiedän, mitä minulta odotetaan. Se tarkoittaa, että minulla on resursseja ja päätösvaltaa aivan eri tavalla kuin missään tallissa aiemmin. Se on totuus.

Kauden toinen F1-osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Saudi-Arabiassa. Kauden avauskisassa Bahrainissa Charles Leclerc keskeytti ja Carlos Sainz jäi neljänneksi.