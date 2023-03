Nikita Mazepinin sai kahdet pikapotkut.

Mercedeksen tähtikuljettaja George Russell paljasti The Fast and the Curious -podcastissa, että F1-kuskeilla on oma, aktiivinen Whatsapp-ryhmänsä.

Ryhmässä ovat mukana sirkuksen nykykuskit.

– Juttu lähtee välillä vähän lapasesta. Emme me koko ajan heitä läppää keskenämme, mutta joskus kun jotain tapahtuu radalla, niin meemit alkavat lentää edes takaisin, Russell kertoi taannoin ohjelmassa.

Ryhmäkuvana on F1:n legendaarisen raikulipojan James Huntin kuva.

McLarenin Lando Norris kertoi PlanetF1-sivustolla, että Russell on ryhmächatin idean keksijä. Hän on myös chatin ylläpitäjä. Norris selaili ryhmän viestejä läpi, jossa on harmittomia heittoja kuten hyvän uudenvuoden toivotuksia.

Russell ei sen sijaan saanut onnitteluja syntymäpäivänään kollegoiltaan.

– Kyllä siellä aika lailla kaikki ovat. Rupattelemme ja ideoimme kaikenlaisia juttuja. Ei siinä niin ole kyse siitä, että olisimme kaikki parhaita kavereita, mutta pystymme näin juttelemaan asioista kuten säännöistä, ohjeistuksista ja muista asioista, Norris sanoi.

Nikita Mazepin koki joutuneensa ”cancel-kulttuurin” uhriksi.

Whatsapp-rinki on kaikesta päätellen vain aktiivisille F1-kuskeille. Tämän sai huomata karulla tavalla Venäjän Nikita Mazepin pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Haas-talli katkaisi ensin kaikki siteet Mazepinin oligarkki-isän suuryritykseen ja antoi tämän jälkeen Nikita Mazepinille potkut.

Samana päivänä kun potkut vahvistettiin, Russell poisti Mazepinin kuskien Whatsapp-ryhmästä.