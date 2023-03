Kimi Räikkönen saa vastaansa toisen F1-mestarin!

Räikkönen palaa kilparadoille Texasissa.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Kimi Räikkönen ajaa Yhdysvaltojen Nascar-sarjassa Austinin osakilpailussa maaliskuun lopulla.

Nyt selvisi, että Räikkönen saa Texasissa vastaansa toisen maailmanmestarin. Vuoden 2009 F1-mestari Jenson Button debytoi Nascarissa Austinin osakilpailussa.

Button ajaa Circuit of The Americas -radalla Rick Ware Racingin Ford Mustangilla. Talli tiedottaa, että Buttonin on määrä ajaa sen riveissä tällä kaudella kolmessa kilpailussa.

Button eläköityi F1-sarjasta lopullisesti vuonna 2017. Sen jälkeen hän on kisaillut useammissa eri rata-autosarjoissa.

Sekä Räikkönen (2.) että Button (5.) ovat viiden eniten F1-kisoja ajaneen kuljettajan joukossa.

Räikkönen debytoi Nascarissa jo viime vuonna.

Austinin kisaviikonloppu on ohjelmassa 24.–26. maaliskuuta.