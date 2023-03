F1-tuomio: Koko kausi on jo pilalla – kohukuskin röyhkeästä radioviestistä tuli heti hitti

Formulakausi 2023 avattiin Bahrainissa. Ilta-Sanomat perkaa taas kisan merkittävimmät tapahtumat lahjomattomaan tyyliinsä.

Formula 1:n MM-sarja kaasutettiin liikkeelle Bahrainissa sunnuntaina.

Paalupaikalta lähtenyt Max Verstappen voitti, tallitoveri Sergio Perez oli toinen ja espanjalaiskonkari Fernando Alonso kolmas.

Mutta tapahtui kauden avauksessa paljon muutakin. IS:n raati nostaa taas esiin mielenkiintoisimmat tapahtumat. Raadissa ovat Joonas Kuisma, Nico Hartikainen ja Petri Seppä.

Joonas Kuisma

Tähti

Red Bull. Itävaltalainen sihijuomatalli löi kaikille luun kurkkuun. Vauhtia pidettiin piilossa läpi talvitestien ja harjoitusten, kunnes aika-ajojen Q3:ssa valjastettiin kaikki hevosvoimat. Kuljettajien ja valmistajien MM-tittelit voidaan jo jakaa Max Verstappenille ja tölkkitallille. Onneksi olkoon!

Puheenaihe

Mercedes ilmoitti jo esitellessään autoaan, että jos viime kauden kohuttu, heikosti suunniteltu ”nollasivupodikonsepti” ei toimi, se menee kauden mittaan vaihtoon. Keskinkertaisten aika-ajojen jälkeen tallipomo Toto Wolff ilmoitti, että suunnitelma B otetaan käyttöön. Mersu on jo nyt kovalla takamatkalla.

”Ei se perkele kulje.”

Moka

McLaren onnistui harvinaisessa tempussa. Se suunnitteli auton, joka on sekä hidas että epäluotettava. Vielä muutama kausi sitten näytti siltä, että legendaarinen brittitiimi hilaa itsensä kärkikolmikkoon. Nyt se on rojahtamassa läpi keskikastin häntäpään taisteluun. Surullista, sillä tallilla on kaksi kiinnostavaa kuskia.

Päänahka

Pierre Gasly kuuluu Alpinelle siirryttyään kauden kiinnostavimpiin kuskeihin. Siinä, missä tallitoveri Esteban Ocon oli kisan jälkeen varikon naurunaihe, Gasly nosti autonsa viimeisestä ruudusta sijalle yhdeksän. Rehellisesti sanoen Alpinella riittää valtavasti töitä, että se saa ajettua ehjän viikonlopun.

Pierre Gasly onnistui kisassa, muttei aika-ajoissa.

Yllätys

Nastolan takatukka Valtteri Bottas teki odottamattoman tempun. Hänen lähtönsä oli koko kilpailun paras! Surkeista lähdöistään viime kaudella tunnetuksi tullut suomalainen hilasi itsensä neljä sijaa ylöspäin, ajoi vahvan kisan ja toi Alfa Romeonsa maaliin sijalla kahdeksan. Loistava avaus kaudelle!

Nico Hartikainen

Tähti

Max Verstappen ajoi suvereeniin voittoon tekemättä virheen virhettä aika-ajojen tai kisan aikana. Maaliin tullessa ero tallikaveriin 12 sekuntia, Aston Martiniin 38, Ferrariin 48 ja Mercedekseen 50. Juu-u. Eiköhän se ole hollantilaiselle kolmas peräkkäinen maailmanmestaruus.

Puheenaihe

Kesällä 42 vuotta täyttävä Fernando Alonso oli viikonlopun puhutuin kuski. Ja vieläpä ihan pelkkien ajosuorituksiensa johdosta! Kymppimutkassa nähty ohitus Sir Lewis Hamiltonista oli helposti yksi näyttävimmistä, mitä F1-radoilla on nähty moneen vuoteen. Vamos!

Fernando Alonson kelpasi tuulettaa formulauransa 99. palkintokorokesijoitusta.

Moka

McLarenin koko kausi on ollut testit mukaan lukien niin synkkä, että Wokingin pääkonttorilla murjotetaan todennäköisesti kesään asti. Vauhtia ei ollut, mutta teknisiä murheita senkin edestä. Lando Norrisin vuoden 2025 loppuun asti kestävä sopimus näyttää entistä huonommalta.

Päänahka

Pierre Gasly oli aika-ajojen jälkeen helppo naurunaihe sosiaalisessa mediassa, mutta sunnuntaina kaikki muuttui. Kaksi pistettä tuli tyylipuhtaan ajon päätteeksi. Samaan aikaan yhdeksänneltä sijalta lähtenyt tallikaveri Esteban Ocon pilasi kisansa kolmella (!) rangaistuksella.

Yllätys

Ferrarilla ei kulkenut toivotusti koko viikonloppuna. Charles Leclerc säästi aika-ajoissa kisaa varten jopa yhden uuden pehmeän rengassetin, mutta eipä siitä ollut mitään iloa. Varsinkaan kun auto lahosi kesken kaiken. Carlos Sainz sai vaivoin pidettyä neljännen sijansa.

Petri Seppä

Tähti

Vaikka Max Verstappen kaasutti heti lähtövaloista maisemaan, päivän tähti oli silti 41-vuotias Fernando Alonso. Uran 99. palkintokorokesijoitus tuli tyylikkäästi, ja ohitukset Lewis Hamiltonista ja Carlos Sainzista olivat suoranaista taidetta. Sainzin ohittamisen jälkeen tiimiradiosta kuultiin jopa ikoninen hihkaisu: ”Yes, bye, bye”.

Puheenaihe

Max Verstappen sai ajaa ruutulipulle ylhäisessä yksinäisyydessään.

Vasta yksi kisa on toki ajettu, mutta on iso vaara, että formulakaudesta menee maku heti kärkeensä. Niin häkellyttävän ylivoimainen Red Bull oli – taas kerran. Muilla talleilla ei ollut pienintäkään palaa Red Bullin vauhtiin. Ja tallin sisällä Verstappen on vielä valovuoden Sergio Pereziä edellä. Kolmatta maailmanmestaruutta pukkaa…

Moka

Esteban Oconia hymyilytti vielä ennen kisaa, Bahrainin GP:ssä tulikin sitten tehtyä lähes kaikki mahdolliset virheet, joista Ocon sai maksaa kalliisti.

Esteban Ocon voisi mennä navetan taakse, hypätä tervatynnyriin ja ripotella vielä ison kasan höyheniä päälle. Ensin Ocon pysäytti autonsa lähtöruudukkoon väärin, 5 sekunnin aikasakko. Varikkopysäyksellä mekaanikot kajosivat autoon liian aikaisin, 10 sekuntia lisää. Ja lopulta uudella varikkopysäyksellä vielä ylinopeus varikkosuoralla, josta vielä 5 sekuntia penalttia. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?

Päänahka

Valtteri Bottaksen lähtö onnistui vihdoin, ja se siivitti hyvään lopputulokseen.

Valtteri Bottaksen kausi alkoi positiivisesti, ihan lähtökiihdytyksestä asti. Viime kaudella Bottas putosi avauskierroksella säännöllisesti 2–4 sijaa huonon lähtökiihdytyksen takia, Bahrainissa Bottas nipisti neljä sijaa ylöspäin! Vielä viimeisellä kierroksella Bottas piti kovasti lähestyneen Pierre Gaslyn hallitusti takanaan. Kahdeksas sija on hyvä avaus.

Yllätys

Aston Martinin nousu uhittelemaan Ferraria ja Mercedesiä on piristävä tuulahdus, ettei homma ole ihan täysin kolmen kauppa. Vaikka Red Bullille kukaan tuskin voi mitään, niin vähintään kolmossijasta kilpailee tasapäisesti useampi kuljettaja kuin vielä viime kaudella. Tietysti Alfa Romeo, Alphatauri, Alpine, Haas, McLaren ja Williams saavat nähdä palkintopallista lähinnä haaveunia.