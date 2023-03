Kommentti: Netflixin suosikkisarjan uusi kausi on suuri karhunpalvelus – virheistä ei vieläkään opittu

Netflix ei uskalla näyttää kaikkea, joten kysyä sopii, onko koko ohjelmassa mitään järkeä, kirjoittaa Janne Oivio.

Showpaini on lähes täydellistä tv:tä. Äärimmilleen treenatut lihaskimput tuottavat viikko toisensa jälkeen suurten tunteiden draamaa, jonka koristeeksi mies- ja naisköriläät möyhivät toisiaan tarkasti etukäteen sovitun painikoreografian mukaan.

Showpaini antaa meille kaikille luvan tuntea. Kun Kauniit ja Rohkeat kääritään turpaanvedon silkkilakanoihin, on ihan ok katsoa Kauniita ja Rohkeita.

Koko homman ydin on, että kaikki tietävät sen olevan Suurta Tarinaa, ja juuri siksi siihen eläydytään koko sielulla.

Entä mitä käy, kun ”oikeasta” urheilusta yritetään tehdä showpainia, mutta tosielämä ei vastaakaan sitä, mitä käsikirjoitus vaatisi?

Siinä pulmassa kierii Drive to Survive, Netflixin huippusuosittu F1-sarja. DTS:stä ilmestyi viime perjantaina jo viides tuotantokausi – ja se on paha floppi.

On täysin kiistatonta, että sarja on avannut F1:n kokonaan uudelle yleisölle erityisesti Yhdysvalloissa. Laajemminkin F1 kiinnostaa globaalisti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Netflix on saanut sarjasta syystäkin paljon kiitosta.

F1 takoo enemmän rahaa kuin koskaan ja on suositumpi kuin koskaan. Mutta DTS on tullut tiensä päähän.

Parhaimmillaan DTS on oivallinen kurkistus F1:n kulisseihin. Se on inhimillistänyt kuljettajia ja tallipomoja, tuonut varikon toveruudet ja taistelut kaiken kansan nähtäväksi. Samalla sarja on paljastanut liki ihastuttavalla, millaisessa etuoikeudessa ja yltäkylläisyydessä F1:n avainhahmot kylpevät.

Viinimaistelut Ferrarin tallipäällikön tilalla ja koko perheen ihan perus hevosretket Englannissa vahvistavat entisestään mielikuvaa urheilumaailman Kauniista ja Rohkeista.

Eivätkö kaikki todella eläkään näin? F1:ssä jos jossain kerrotaan todella maanläheisiä rikkauksista vieläkin suurempiin rikkauksiin -tarinoita.

Ajoittain DTS on saanut myös risuja – vähintään yhtä hyvällä syyllä. Helmasyntejä ovat olleet täysin tekaistut ”riidat” kuljettajien välillä ja väen väkisin luotu draama. Lisäksi sarjassa kuullaan kisatilanteisiin turhankin hyvin sopivaa feikkiselostusta.

Näiden lisäksi esimerkiksi kuljettajien radioviestejä editoidaan. Esimerkiksi mikä on sanottu Monacossa esitetään sanotun Monzassa, jos kyseinen fraasi auttaa luomaan mielikuvaa milloin mistäkin keksitystä draamasta.

Max Verstappen ei suostunut osallistumaan sarjan neloskauteen, mutta on vitosella taas mukana.

Vitoskaudelle tekijät ovat selvästi kuunnelleet kritiikkiä, ja pahimmat tekemällä tehdyt draamat on jätetty tällä kertaa tekemättä. Siitä syntyi ongelma: kausi 2022 ei tarjonnut radalla suurta draamaa, kun mestaruustaistelut ratkesivat hyvissä ajoin.

Tämän seurauksena valtaosa jaksoista on kaavamaisia ja tylsiä – jakson alussa on ongelma, tallin Iso Pomo tai ykköskuski kertaa, miten hei jätkät meillä on tässä nyt ongelma. Sitten tulee työtä, vastoinkäymisiä, lisää työtä ja lopussa joko onnistutaan tai epäonnistutaan.

Kovan työn pitää jatkua, on aika vakio loppukaneetti.

Sarjaan osallistumisesta viime kaudella kieltäytynyt Max Verstappen on tällä kertaa mukana – mutta se ei ole välttämättä pelkästään hyvä asia.

Yksi loppukauden ylivoimaisesti puhuttaneimmista tilanteista – Verstappenin ratkaisu olla auttamatta tallikaveriaan Sergio Pereziä Brasiliassa – ohitetaan sarjassa kokonaan. Tilanteessa oli kaikki hulppean, yliammutun Netflix-dramatisoinnin ainekset: vihaisia radioviestejä, haukkumista, mediataistelua ja vaikka sun mitä.

Vaan jos F1-kauden katsoi Netflixin kautta, ei olisi koko hommasta tietoinen.

Verstappen palasi, draama katosi – ei voi kuin arvailla, mitä lehmänkauppoja kulisseissa jouduttiin tekemään.

Red Bullin tallipomo Christian Horner (oik.) ja hänen vaimonsa Geri ovat uudella tuotantokaudella paljon esillä.

Aidon draaman sijasta katsojat saivat taas liikaakin Netflixin käsitystä draamasta: lavastettuja kohtauksia, joissa kuultiin ”ensimmäistä kertaa” kuohuttava uutinen, ja sitten siitä keskusteltiin täysin epäluonnollisesti avainhenkilöiden porukalla.

Nämä ovat tuttua kauraa mm. Valtteri Bottakselle. Suomalainen kohautti eräässä kautta 2020 käsitelleessä jaksossa istumalla ilkosillaan saunassa asianhoitajansa Ville Ahtiaisen kanssa. Kaksikko on keskustelevinaan Bottaksen tilanteesta Mercedeksellä.

Bottas kertoi Ilta-Sanomille myöhemmin, että Nastolassa kuvatut osat jaksosta eli mm. saunakohtaus purkitettiin jo kauden 2019 aikana.

Vitoskaudella Red Bull on keskeisessä roolissa läpi koko kauden, ja menestyksensä puolesta ansaitusti. Tallipomo Christian Horner ja hänen vaimonsa, maailmankuulu laulaja Geri Horner (os. Halliwell) ovat enemmän kuin valmiita lavastamaan kohtauksen kuin kohtauksen tilanteen niin vaatiessa.

Kuinka sattuikaan, että kamerat olivat paikalla perheen hulppeassa kodissa, kun Hornerit kuulivat ensimmäistä kertaa kuohuttavasta Oscar Piastrin tapauksesta?

Keskustelun autenttisuus oli sitä luokkaa, ettei kumpaakaan niillä näytöillä huolittaisi showpainihommiin.

Entä, kun McLarenin Zak Brown sattui menemään Netflixin mikrofonit rinnuksissaan Alpinen konttorille ”neuvottelemaan” Piastrin vaihtamisesta surkeaan Daniel Ricciardoon?

Tilanne haki epäuskottavuudessa vertaistaan.

Pienen hetken ajan DTS todella tuntui aidolta. Haasin aina suorapuheinen tallipomo Günther Steiner tuskaili onnettoman venäläiskuskinsa Nikita Mazepinin asemaa Ukrainan sodan alettua.

Steiner kuvataan antamassa hienovaraisia lausuntoja kansainvälisen median edessä Barcelonan testeissä. Hän katoaa kulisseihin, ja pian tulee katsojalle tunne, että kerrankin mikrofoni unohtui oikeasti päälle.

– En tarvitse mitään tällaista. V***u soikoon. Ei enää venäläisiä. Olen saanut tarpeekseni venäläisistä siihen päivään saakka kunnes aika minusta jättää, Steiner pauhasi.

Näitä aitoja hetkiä sarjassa on liian vähän.

AlphaTaurin vaikeaa kautta kuvataan myös sarjassa.

Netflixin pitää saada reseptinsä kuntoon. Vitoskauden saamista tuomioista käy selväksi, että uusikin F1-yleisö alkaa nähdä lavastusten läpi.

Joko asiat näytetään kulisseista kunnolla, tai sitten homma pitää vetää aidosti leikiksi showpainityyliin.

Yleisön huijaaminen ei voi enää olla vaihtoehto.