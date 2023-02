Tässä on F1-testien murheenkryyni – synkkää puhetta alkukaudesta

F1-kausi alkaa ensi viikolla.

Uusi F1-kausi on ovella. Kautta edeltävä kolmen päivän testirupeama päättyi lauantai-iltana.

Tallien suorituskykyä ei voi testeissä arvioida kierrosaikojen perusteella, kun tiedossa ei ole mm. autossa olevan polttoaineen määrä tai se, mikä kulloisenkin testirupeaman tavoite on ollut.

Asiantuntijat ovat kuitenkin yksimielisiä muutamasta asiasta. Red Bull näyttää yhä vahvimmalta tallilta, ja Aston Martinia pidetään todennäköisenä keskikastin yllättäjänä.

Sen sijaan yksi talli on selvästi alamaissa. McLarenin testit olivat vaikeuksien värittämät ja tallista kantautuneiden viestien perusteella luvassa on synkkää menoa ainakin alkukaudesta.

McLaren ajoi testien aikana vähiten kierroksia. Erityisesti vaikeuksia oli lauantaina. Lando Norris ja Oscar Piastri ajoivat päivän aikana yhteensä 81 kierrosta, kun esimerkiksi Red Bullin Sergio Perez ajoi 133 ja Alfa Romeon Valtteri Bottas 131. Ferrarin kuskikaksikko kiersi rataa 143 kierroksen verran.

McLarenin pilttuussa huollettiin auton etuosassa ollutta ongelmaa läpi lauantain.

Vaikka kierrosajat eivät suoranaisesti ole vertailukelpoisia, radalla nähtiin levoton auto, joka ei vaikuttanut nopealta. Vaikeudet olivat odotettuja, sillä tallin johtoporras puhui uudesta MCL60-autosta hyvin pessimistisesti auton julkistustilaisuudessa – eli tilaisuudessa, jossa normaalisti puhkutaan intoa ja positiivisuutta.

Bahranin testeissä ongelmista saatiin lisätietoa. Tallin johtaja Zak Brown kertoi avoimesti, että talli ei saavuttanut talven aikana kaikkia kehitystavoitteitaan. Tallipäällikkö Andrea Stellan mukaan suurin osa tavoitteista saavutettiin, mutta autossa on selkeitä ongelmia.

– Fakta on, että saavutimme valtaosan kehitystavoitteistamme. Silti osaan aerodynaamisen tehokkuuden tavoitteistamme jäimme vajaaksi. Siksi olemme kehityksessä jäljessä, Stella kertoi Autosportille.

Käytännössä huono aerodynaaminen tehokkuus tarkoittaa sitä, että auto tuottaa liikaa ilmanvastusta siihen nähden, millaiset asetukset siinä on. Tämä pakottaa tallin kompromisseihin joko suoranopeutta tai mutkanopeutta etsiessä. Tasapaino ei ole kunnossa.

Suoranopeutta voi kasvattaa muuttamalla takasiipeä. Tämä vaikuttaa taas heikentävästi pitoon mutkissa.

– Emme ottaneet takapakkia. Emme vain ole kehittäneet autoa riittävän nopeasti. Uskon, että keskikasti on jälleen hyvin tasainen. Jos ei tee hommiaan riittävän hyvin, saattaa pian jäädäkin aika-ajossa ykkösosioon sen sijaan, että ajaa 10 parhaan joukossa.

Tiettävästi syy odotettua hitaampaan kehitystyöhön on, että McLaren havaitsi ongelmat MCL60-auton kehityksen kanssa myöhässä ja muutti kehityssuuntaansa kohti lupaavampaa suuntaa liian myöhään, jotta uudistukset olisivat ehtineet helmikuussa julkaistuun autoon.

McLarenin tavoitteena on olla kauden edetessä neljän parhaan tallin joukossa. Jo auton julkistustilaisuudessa Stella ja Brown vakuuttivat, että ongelmien syy on vähintään osittain tiedossa ja mittava päivityspaketti on luvassa todennäköisesti kauden neljänteen osakilpailuun Azerbaidzhanissa.

– En välttämättä sanoisi tätä ongelmaksi. Ne auton osat, jotka ovat mukana radalla ovat niitä, jotka olivat kehityksessä pari-kolme kuukautta sitten. Joten hyvä asia on, että meillä on oikein hyviä kehityssuuntia käynnissä. Saamme osat radalle mukaan joidenkin viikkojen kuluttua. Siksi en ole ehkä niin optimistinen nyt, mutta olen optimistinen sen suhteen, mitä on tulossa.

Myös vuosi sitten McLaren oli pahasti takajalalla talvitesteissä ja sen auto oli F1:n häntäpäässä kauden avauskisoissa. Nopea kehitystyö nosti sen takaisin keskikastiin. Lopulta talli sijoittui valmistajien MM-sarjassa viidenneksi.