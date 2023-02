Mick Schumacher jäi ilman tallipaikkaa – Bernie Ecclestone laukoi nyt näkemyksen Michael-isän merkityksestä

Bernie Ecclestone on tunnettu suorapuheisuudestaan. Nyt hän ottaa kantaa Michael Schumacherin merkitykseen poikansa F1-uralle.

Entinen F1-pomo Bernie Ecclestone on kertonut näkemyksiään Michael Schumacherista ja tämän Mick-pojasta Bild-lehdelle.

Ecclestone, 92, sanoo, että Mick olisi hyvin erilaisessa tilanteessa kilpa-autoilijan urallaan, jos hänen Michael-isänsä olisi viime vuosina pystynyt ohjaamaan poikaansa tämän ponnisteluissa kohti lajin kärkeä.

Vielä viime vuonna Haasin F1-tallin autolla kilpaillut Mick Schumacher, 23, ei saanut täksi vuodeksi kilpakuljettajan paikkaa F1-sarjasta, vaan joutuu tyytymään Mercedes-Benzin F1-tallin varakuljettajan työhön.

F1-LEGENDA Michael Schumacheria, 54, ei ole nähty julkisuudessa loppuvuodesta 2013 sattuneen lasketteluonnettomuuden jälkeen.

Ecclestone sanoi Bildin mukaan olevansa varma, että Mick olisi vakituinen kilpakuljettaja hyvän tallin autolla, jos Michael olisi pystynyt osallistumaan intensiivisemmin hänen uraansa.

– Michael olisi pystynyt kokemuksellaan antamaan hänelle niin paljon yksityiskohtaisia ohjeita. Hän olisi heti näyttänyt Mickille asioita ajamisesta, mutta myös F1-sarjaan kuuluvasta politiikasta, Ecclestone väitti.

Mick Schumacher täyttää maaliskuussa 24 vuotta.

Ecclestonen mielestä Mick Schumacher oli myös väärässä tallissa. Hän mainitsi, että Red Bull olisi ollut Schumacherille parempi paikka kehittyä.

Ecclestone myös väitti, että Schumacherin maineikas nimi on raskas taakka Mickille. Ecclestone arvioi, että Mickin on vastedes vaikeaa löytää vakituista kilpakuljettajan paikkaa F1:stä – ainakaan kärkipään talleista.

Michael Schumacher on seitsenkertainen F1-maailmanmestari. Ikävän lasketteluturman jälkeen Schumacherista ja hänen voinnistaan on tihkunut äärimmäisen vähän tietoja julkisuuteen. On kerrottu, että saksalaistähti on kotihoidossa. Schumacherin perhe on varjellut hänen yksityisyyttään erittäin tiukasti.

Schumacherin luokse on päästetty vain harvat ja valitut, kuten Kansainvälisen autoliiton FIA:n entinen puheenjohtaja ja Ferrarin ex-tallipäällikkö, 76-vuotias Jean Todt.