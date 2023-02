Mercedes vannoo kohukeksintönsä toimivan – asiantuntijalta tuli lunta tupaan

Mercedes varautuu sen neronleimauksen floppaamiseen.

Viime kaudella voimaan tulleet merkittävät sääntömuutokset pistivät F1:n kärjen järjestyksen uusiksi.

Sarjaa vuosia dominoinut Mercedes putosi kauas Red Bullin ja Ferrarin taakse ennen loppukauden renessanssia. Saksalaisyhtiö kokeili kauden aikana radikaalejakin ratkaisuja, mutta etenkin Red Bullin vauhti oli sille liikaa.

Uudessa W14-menopelissä on yhä mukana viime kaudelta tutut ”nollasivuponttoonit”, joiden ansiosta auton rakenne on erittäin kapea. Ratkaisu kohautti viime kaudella ja sen toimivuutta epäiltiin.

Mercedes piti tiukasti kiinni linjastaan, jonka mukaan sen lukemattomat ongelmat eivät johtuneet auton sivuponttooneista. Samaan aikaan kilpailijatallit keskittyivät ennemmin imitoimaan Red Bullin vastaavaa ratkaisua, ja oman versionsa siitä löytääkin alkavalla kaudella mm. McLarenin, Aston Martinin, Alpinen ja Williamsin autoista.

Sky Sportsin asiantuntijan Ted Kravitzin mukaan Mercedeskin on varautunut nyt siihen, että sen kohuratkaisu ei olekaan vaihtoehdoista toimivin.

– He antavat isolle innovaatiolleen vielä yhden tilaisuuden, vaikka se floppasikin viime kaudella. Ymmärtääkseni heillä on kuitenkin b-suunnitelma tuotannossa kaiken varalta, Kravitz arvioi RacingNews-sivuston mukaan.

– Jos tilanne siihen pakottaa, he voivat kesken kauden vaihtaa b-suunnitelmaan, joka on Red Bullin tai Ferrarin mallin kaltainen.

Tallin johto vakuutti uuden auton julkistustilaisuudessa, että se on onnistunut ratkaisemaan valtaosan viime kauden murheenkryyneistä.

– Uudet säännöt ovat voimassa vielä usean vuoden ajan, joten heidän on onnistuttava löytämään oikea ratkaisu ennen pitkää. Tällä hetkellä he yhä uskovat, että heillä on homma hallinnassa. Mercedeksen ohuet sivuponttoonit ovat kuitenkin aivan uniikki F1-varikolla.

Uusi F1-kausi alkaa ensi viikon viikonloppuna Bahrainissa.