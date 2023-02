Valtteri Bottas lataa kovaa tekstiä tulevaisuudestaan – ”Se on mahdollista”

Valtteri Bottas odottaa, että viime kaudella vaivanneet starttimurheet ovat historiaa.

Alfa Romeon komentosillalla päämies vaihtui, kun Frederic Vasseur lähti Ferrarin tallipäälliköksi.

Näin ykköskuski Valtteri Bottas joutuu mukautumaan uuteen haasteeseen, kun hänen pikkuformuloista asti suuresti arvostamansa ranskalaisluotsi muutti Sveitsin Hinwilistä Italian Maranelloon.

Bottas myöntää suhtautuneensa tunteikkaasti Vasseurin lähtöön.

Jäitkö kaipaamaan häntä?

– Totta kai. Hän oli yksi syy, miksi tähän tiimiin tulin. Mutta jos laitan itseni Fredin kenkiin, niin tuollainen mahdollisuus on käytettävä, kun se tulee. Uskon, että hän pystyy tekemään siellä paljon hyvää, mutta omaakin mieltäni rauhoittaa, kun näen, millainen organisaatio meillä on tällä hetkellä, Bottas sanoo.

Hän uskoo, että Vasseurin lähtö ei aiheuta ongelmia. Tulevaisuus näyttää vakaalta. Alfa Romeo jatkaa myös Ferrarin moottoreilla.

– Kaikki sujuu oikein hyvin, eikä ole pakka mitenkään sekaisin. Ja mikä on lisäksi positiivista, meillä on Ferrarin leirissä ainakin yksi hyvä ystävä, joka toivottavasti pitää huolta, että meillä on koneet kunnossa.

Alfa Romeolla Vasseurin tehtävät perivät Alessandro Alunni Bravi ja Andreas Seidl.

– Alessandro on tiimin edustaja, kun Andreas on enemmän tehtaalla. Näen, että Seidl on loppujen lopuksi isoin pomo taustalla, vaikka ei tule kaikkiin kisoihin.

Bottas oli viime kaudella kymmenes kuljettajien MM-sarjassa.

Alfa Romeon uusi C43-auto esiteltiin tiistaina ja keskiviikkona Bottas suuntasi Barcelonaan osallistumaan sen sisäänajoon ennen Bahrainin kolmipäiväistä talvitestiä 23–25. helmikuuta.

Bottas latautuu pitkän MM-kauden haasteisiin luottavaisesti.

Pystytkö parantamaan uudella Alfa Romeon viime vuoden sijoitustasi?

– Se on mahdollista, jos saan hyvän kauden. Itsestähän se on myös paljon kiinni. Laitoin henkilökohtaiseksi tavoitteeksi olla MM-sarjassa top-7 kuljettaja, mutta se vaatii hyvän auton.

Aivan erityisesti Bottas odottaa parannusta viime kaudella vaivanneiden starttimurheiden poistamiseen. Epäonnistuneita startteja tuli toistakymmentä.

– Iso edistysaskel tulee siitä, kunhan startit alkavat sujua, sillä siinä puhutaan jo monesta lisäpisteestä.

Suomalaisten F1-fanien huoli on säilyttää oma edustus lähtöruudukossa. Bottaksella riittää ajohaluja, eikä ikä ole hänen mukaansa esteenä.

– Näen vielä useamman vuoden uraa edessäni. Olen nyt 33-vuotias ja joka kausi olen yhä oppinut aina jotain uutta. Jos katson nelikymppistä Fernando Alonsoa ja 38-vuotiasta Lewis Hamiltonia, niin kummatkin ajavat yhä oikein hyvin. Fyysisesti on täysin mahdollista ajaa niin kauan. Omalla kohdallani raja tulee ehkä 40-vuotiaana vastaan.

Valtteri Bottas on kokenut F1-jermu.

Ferrarin kuskiakatemiassa on 16-vuotias Tuukka Taponen. Bottas sanoo, että Taponen voi hyvin olla seuraava suomalainen F1-kuljettaja.

– Tuukka on tosi lahjakas kaveri. Toivon, että seuraavat vuodet menevät hyvin, ja hän pääsee ajamaan hyviin tiimeihin ja menestystä tulee. En näe mitään syytä, miksei hänellä olisi mahkuja olla se seuraava suomalainen, Bottas kannustaa.

Kaksi edellistä kautta kuljettajien maailmanmestaruutta on juhlinut Red Bullin Max Verstappen. Bottas uskoo, että mestari vaihtuu.

– Heitän, että se on Lewis Hamilton.