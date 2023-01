Autojätti tulossa F1:een! Juonii kulisseissa isoa operaatiota

F1-sarjassa vaikuttaa olevan nyt vahvaa vetovoimaa.

Autojätti Ford suunnittelee vyörymistä F1-sarjaan. Autosport-lehti kertoo, että Fordin uskotaan olevan jo pitkällä neuvotteluissa Red Bull -tallin kanssa.

Autosportin mukaan suunnitelmana on, että Red Bullin käyttämien F1-ajokkien voimanlähteet saisivat ainakin nimellisesti Fordin merkin kylkeensä kaudesta 2026 alkaen.

Liikkeellä on ollut huhuja, joiden mukaan edellä mainittu yhteistyö julkistettaisiin jo ennen F1-kauden 2023 alkua. Kausi alkaa maaliskuun alussa Bahrainissa.

Ford on yksi autoilun maailman tunnetuimmista merkeistä.

Red Bullin tiedetään aiemmin neuvotelleen tulevaisuuden yhteistyöstä Porschen kanssa. Noiden neuvotteluiden kerrottiin kariutuneen tuloksettomina.

Fordilla on pysytty hiljaa mahdollisesta kytköksestä Red Bullin kanssa. Maineikkaalta automerkiltä on kuitenkin myönnetty, että sen edustajat ovat arvioineet F1-sarjaan liittymisen hyötyjä. F1-sarjan suosion on kerrottu kasvaneen viime vuosina – sekä Yhdysvalloissa että maailmanlaajuisesti.

Ford on tunnettu merkki F1:stä takavuosilta. Se oli viimeksi mukana Jaguar-tallin yhteydessä vuosina 2000-luvun alussa. Sittemmin se on ollut mukana vain muussa moottoriurheilussa, kuten MM-rallissa.

Keke Rosberg porhalsi F1-maailmanmestariksi Ford-Cosworth-moottorin vauhdittamalla Williamsillaan vuonna 1982.

MM-rallissa Ford tukee M-Sport-tallia, mutta merkki ei ole lajissa mukana varsinaisena tehdastallina.

Tässä vaiheessa on tietenkin epäselvää, mitä Fordin ralliprojektille mahdollisesti tapahtuisi, jos merkki päättää mennä autourheilun kuninkuusluokkaan F1:een.

Fordin urheilupuolen nokkamiehiin kuuluva Mark Rushbrook ei suostu spekuloimaan F1-asialla, mutta sanoo Autosportille, että merkin päätöksiin vaikuttavat kilpasarjojen ajokkien tekniset suuntaviivat sekä tietenkin niihin liittyvät markkinointi- ja mainostamismahdollisuudet.

Autoalan yleinen murros vaikuttaa oleellisesti näihin päätöksiin. Rushbrookin mielestä sellaisilla kilpaluokilla on suurta arvoa, jotka eivät kiirehdi pikavauhtia täyssähköisiin ajokkeihin.

F1-luokkaan on kaavailtu kestävän kehityksen mukaista polttoainetta kaudesta 2026 alkaen.

– Se on todellakin jotain sellaista, josta me olemme kiinnostuneita. Mutta me olemme jo mukana sellaisessa muissa kilpasarjoissa. Rallin MM-sarjassa on jo ollut sitä viime vuodesta lähtien. Se on ollut upea osa tarinaa ja hyvää oppia meille, Rushbrook totesi.

Ott Tänak vauhdissa M-Sport-tallin Fordilla Monte Carlon arvaamattomilla asfattiteillä.

RALLIN MM-sarjan pääluokassa siirryttiin viime vuonna käyttämään Rally1-hybridiajokkeja, jotka ovat sähköavusteisia polttomoottoriautoja.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan Rally1-autoissa käytössä oleva polttoaine on sekoitus ”synteettisen ja biopolttoaineen komponentteja”.