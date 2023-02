Maria Veitola häkeltyy nähdessään Valtteri Bottaksen piilopaikan – sitten tulee melkoinen paljastus naisasioista: ”Ei päivääkään”

F1-kuljettaja Valtteri Bottas ja hänen puolisonsa Tiffany Cromwell kutsuvat Maria Veitolan luokseen Monacon- ja Ranskan-koteihinsa. Bottas esittelee Yökylässä-ohjelmassa laajaa gin- ja viinipullojen kokoelmaansa.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas esittelee Monacon-kotinsa ja rakkaansa Tiffany Cromwellin Yökylässä Maria Veitola -ohjelman uuden kauden toisessa jaksossa.

Itse asiassa esiteltäviä koteja on kaksi, sillä Monacossa sijaitsevan kaupunkikotinsa lisäksi Bottas vie Veitolan 15 minuutin matkan päähän Etelä-Ranskan vuorille, jossa sijaitsee pariskunnan lomahuvila.

Avarasta ja koristeellisesta kivitalosta avautuvat upeat vuoristo- ja merimaisemat.

Huvilan pihasta löytyy iso terassialue uima-altaineen, vehreä puutarha ja jopa sauna, joka on tuotu Suomesta.

Veitola kertoo lumoutuneensa Bottaksen loma-asunnosta.

– Vuorilla sijaitseva talo on jumalainen. Olen käynyt lukuisissa ihanissa kodeissa, mutta nyt koin ensi kertaa totaalista asuntokateutta, Veitola kertoo IS:lle.

– Näin talon toiselta puolelta auringonnousun ja toiselta auringonlaskun, ja Tiffany teki sairaan hyvää ruokaa, Veitola muistelee vierailuaan.

Tiffany Cromwell osoittautuu Maria Veitolan mukaan huippukokiksi. Pariskunta kertoo rakkaustarinansa illallisen merkeissä.

Harvinaisessa kotiesittelyssä selviää muun muassa se, että Bottaksen kalleimmat pokaalit ovat turvassa Suomessa ja että Cromwell suunnittelee kaikki miehensä ajokypärät, joita on aseteltuina molempien kotien kirjahyllyille.

Palkintoja ja pokaaleja on paljon, mutta Bottas ei niillä pröystäile – ne ovat kuulemma esillä ainoastaan puolison ansiosta, sillä tämä halusi ne esille.

Merkille pantavaa on sekin, että keittiönpöydät notkuvat molemmissa kodeissa erilaisista gin-pulloista, joista yksi on myös pariskunnan itsensä suunnittelema.

Bottas kertoo olevansa kova ginien ja viinien ystävä.

Valtteri Bottas esittelee Maria Veitolalle ensin Monacon-kotinsa, jonka vuokra on peräti 9 500 euroa kuukaudessa.

Rahasta Bottaksen on hankala puhua suoraan. Bottas mainitsee, että miljonääri hänestä tuli 26-vuotiaana.

Sekin selviää, että kaupunkikodin vuokra on 9 500 euroa kuukaudessa ja lomahuvila on omalla rahalla ostettu.

– Sellaisia asuntoja, missä viihtyy, on täältä vaikea löytää: hinnat ovat katossa ja laatu on huonoa ja vanhaa. Mutta se on fakta, että kun on täällä kirjoilla, niin silloin ei maksa veroja, Bottas kertoo ohjelmassa.

Bottas myöntää, ettei asuisi Monacossa, ellei se olisi verotuksen kannalta järkevää. Ranskan-huvilalle pariskunta lähteekin aina kun mahdollista, sillä kumpikaan ei viihdy tiiviisti rakennetun Monacon hälyssä.

– Jos asuisin Suomessa, kaikista tienesteistäni jäisi 20 prosenttia käteen. Nyt jää 60–70 prosenttia – kaikkien verojen ja manageripalkkioiden jälkeen, Bottas suostuu sanomaan, kun Veitola kysyy rahasta.

Jakso piirtää kuvan melko vaatimattomasta miehestä, joka selvästi jännittää Veitolan läsnäoloa.

Rentoihin lomavaatteisiin pukeutunut Bottas myöntää, ettei niin välitä julkisuudesta.

Bottas esittelee Veitolalle hulppeat Ranskan-villan tilukset, jossa on kaunis vehreä puutarha.

Veitola ja Bottas ajelevat jutustelun lomassa Bottaksen Alfa Romeon citymaasturilla kohti formulakuskin vapaa-ajan asuntoa.

Hänen toinen autonsa, kirkkaansininen Ferrari, jää talliin, koska akku on mennyt tyhjäksi auton vähäisen käytön vuoksi.

Jo 5-vuotiaasta saakka formulakuskiksi halunnut Bottas on halunnut vain edetä urallaan kilpa-ajajana – julkisuus on sivutuote, joka tulee mukana.

Veitola kysyy suoraan, miltä somen ikävä palautevyöry tuntui silloin, kun selvisi, että huippukuski vaihtoi parisuhdetta lennosta ja sai aikaan mediakohun.

Bottas erosi vaimostaan, entisestä kilpauimarista Emilia Pikkaraisesta (ent. Bottas) kymmenen vuoden suhteen jälkeen loppuvuodesta 2019 ja alkoi seurustella kilpapyöräilijä Tiffany Cromwellin kanssa.

– En lue mitään saamiani palautteita. Tuntuu, että mitä tahansa nykyään tekee, niin joillain on jotain sanottavaa – antaa heidän puhua. Koirat haukkuu ja karavaanit kulkee. Mieluummin keskityn senkin ajan omaan hyvinvointiin ja niihin asioihin, mistä tykkään.

Julkisissa paikoissa Bottas ei halua edes käydä juhlimassa, jotta ei joudu lehtien sivuille.

Lomahuvilan molemmilta puolilta avautuu upeat maisemat. Toisella puolella näkyy vehreä vuoristo, toisella puolella meri.

Puolisostaan Bottas puhuu ohjelmassa kauniisti ja esittelee kaupunkikodissaan myös taulun, jonka on antanut Cromwellille suhteen alkuaikoina. Taulussa lukee: ”Aina ja ikuisesti sinun ikioma Valtteri. I love you.”

Bottas myöntää, ettei ole ollut aikuiselämässään päivääkään sinkkuna.

– Edellisen suhteen jälkeen tosi nopeasti rakastuin toiseen ja sitten se oli taas menoa. On kiva, että on elämänkumppani ja sellainen turva.

Bottas ja Cromwell tutustuivat yhteisten urheilijaystäviensä kautta Monacossa paikallisessa pubissa. Cromwell on asunut kaupungissa vuodesta 2010, Bottas vuodesta 2013, jolloin hän aloitti F1-kuskina Williamsilla.

Cromwell kertoo, että he alkoivat jutella aluksi urheilusta. Hän ajatteli, että he ovat ystäviä, kunnes suhteeseen tuli vähän muutakin. Bottas oli vielä tuolloin naimisissa.

– Niin... se avioero piti hoitaa siinä välissä, Bottas sanoo illallispöydässä.

Cromwell kuvailee Valtteri Bottasta todella välittäväksi, huolehtivaiseksi ja aidoksi ihmiseksi, vaikka formulakuskista saa julkisuudessa melko vakavan kuvan.

Pariskunta asuu Monacossa vain verotussyistä. He esittelevät jaksossa myös hulppean kahden makuuhuoneen veneensä, jota he vuokraavat ulkopuolisille 5000 euron päivähintaan.

Teeskentelemättömyys on piirre, jota Bottas kehuu myös Cromwellissa.

– Olen alusta asti aistinut Tiffanysta vahvan aitouden. Se, että hän haluaa olla niin voimakkaasti henkisesti läsnä elämässäni, on tosi merkityksellistä. Kun kumppanielämästä puhutaan, tämä on aivan uusi asia minulle, Bottas sanoi IS:n haastattelussa viime syksynä.

Bottas kertoi samassa haastattelussa, että puolisolla on ollut iso vaikutus hänen henkiseen hyvinvointiinsa.

– Välillämme on vahva ja syvä jännite, joka kumpuaa varmasti siitä, että olemme loppujen lopuksi aika samanlaisia luonteita, Bottas sanoi ja kuvaili puolisoaan tuolloin itsensä kaltaiseksi vapaaksi sieluksi, joka tykkää kokeilla ja nähdä kaikenlaista.

– Hänellä on todella positiivinen luonne. Haluamme pysyä koko ajan liikkeessä, ja meillä todella riittää yhteisiä intressejä.

Bottas ja Cromwell ovat hyvin seikkailuhenkisiä.

Pariskuntaa yhdistää aktiivinen elämäntapa, ja he käyvät yhdessä esimerkiksi pitkillä pyöräretkillä – jaksossa he ottavat pyörälenkille mukaansa myös Veitolan.

– Tykkäämme matkustella ja heittäytyä elämälle, hyvästä ruoasta ja juomasta nauttien. Tunnen sielunveljeyttä Tiffanyn kanssa, ja suhteemme kantaa myös siksi, ettei meillä ole yhdessä koskaan tylsää, Bottas kertoi aiemmin IS:lle.

Cromwell pyöräilee jopa neljän tunnin lenkkejä päivittäin – hän on myös tv-sarjan kuvausten aikaan parhaillaan pyöräilemässä – ja Bottas on usein mukana.

Ennen kuin hänen australialainen puolisonsa saapuu paikalle lomahuvilalle, Bottas kertoo Veitolalle nuoruusvuosien formulahaaveistaan ja siitä, millaista oli, kun hän oli jo päässyt huipulle.

Veitola kertoo IS:lle, että hänelle jäi vierailusta parhaiten mieleen juuri kyseinen keskustelu, sillä Bottas kertoi jääneensä urallaan henkisesti yksin. Edes F1-huipulla ei saa riittävästi henkistä tukea.

– Tätä ohjelmaa tehdessä häkellyn kerta toisensa jälkeen siitä, miten yksin ihmiset ovat ja miten avun saamisen vaikeus ulottuu jopa tuollaiseen maailmaan saakka, Maria Veitola toteaa.

Bottas ja Veitola soittavat jaksossa myös Mika Häkkiselle, joka on Bottaksen kanssa samoilla linjoilla.

Mika Häkkinen sanoo tietävänsä, mistä Bottas puhuu, kun tämä kertoo jääneensä F1-huipulla henkisesti yksin.

Cromwell kertoi IS:lle viime kesänä, että pariskunta viihtyy erittäin hyvin myös Suomessa aina kun mahdollista.

Bottas omistaa järvenrannassa sijaitsevan huvilan kotipaikkakunnallaan Nastolassa, ja siitä on tullut Cromwellillekin tärkeä hengähdyspaikka aikataulutetun arjen keskellä.

– Kun sitä vertaa siihen, missä asumme Etelä-Ranskassa, se on täysi vastakohta. Monaco voi olla aika vilkas, etenkin kesäisin. Nastolassa voi vain rentoutua ja nauttia luonnosta, Cromwell jutteli IS:lle.

Toinen Cromwellin suosikkipaikka löytyy pariskunnan Lapin-mökiltä Kilpisjärveltä.

– Se on minulle yksi niistä harvinaisista paikoista, joka on vielä melko koskematon. Se on villi ja täynnä luontoa – paikka, johon voi paeta. Rakastan siellä olemista, Cromwell sanoi.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin 2.2. alkaen MTV3-kanavalla kello 21.00 ja MTV Katsomossa. Bottas-jakso on katsottavissa MTV Katsomossa jo torstaina 2.2.

