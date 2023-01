Lando Norris myöntää tiukan tosiasian F1:stä – ”Kaikki tekevät sitä”

McLarenin tähtikuljettaja Lando Norris avaa F1-kulissien takaisia touhuja.

F1-kuljettaja Lando Norrisin palvelukset kiinnostavat muitakin kuin hänen nykyistä työnantajaansa McLarenia. Britillä on sopimus tallin kanssa kauden 2025 loppuun saakka.

Norris on uusinut sopimuksensa kahdesti viime vuosien aikana. Kummallakin kerralla allekirjoitusta edelsivät neuvottelut muiden tallien kanssa, etunenässä oli Red Bull.

– Olemme jutelleet Landon kanssa muutamaan otteeseen. Joka kerta, kun niin on käynyt, seuraavana päivänä hän on tehnyt sopimuksen McLarenin kanssa, sanoi Red Bullin tallipomo Christian Horner viime vuonna.

Autosportilleantamassaan haastattelussa Norris kertoo keskustelleensa useiden eri tallien kanssa. Aikaisemmin tiedossa olivat vain keskustelut Red Bullin kanssa.

– Joka kerta kun sopimus on umpeutumassa, kuljettajat haluavat puhua niin monen ihmisen kanssa kuin on mahdollista. Sitten voi arvioida, mikä on paras mahdollinen vaihtoehto, Norris sanoi.

Norris sanoi myös, että yksi syy sille, miksi hän teki viime vuonna pitkän jatkosopimuksen McLarenin kanssa oli se, ettei hänen tarvitsisi murehtia ajoasioista hetkeen.

– Kyse ei ollut siis vain Red Bullista. Oli eri keskusteluja eri tyyppien kanssa. Mitä voisi tapahtua nyt tai ehkä tulevaisuudessa. Kaikki puhuvat noita asioita. Allekirjoitin pitkän diilin, jottei niitä tarvitsisi miettiä.

Norris jatkoi sanomalla, että jatkaminen McLarenilla on hänen uralleen selvästi paras vaihtoehto. Parin vuoden kuluttua on uusien neuvottelujen aika, mutta toistaiseksi hän on tyytyväinen nykyisessä tallissaan.

McLaren keräsi viime kaudella viidenneksi eniten MM-pisteitä F1-sarjassa. Norris otti tallin ainoan palkintosijoituksen Imolan GP:ssä.