F1:n ex-pomon Bernie Ecclestonen toiminnasta täräytettiin suorat sanat

Silverstonen radan pomo on helpottunut siitä, että F1-sarjan kaupalliset oikeudet ovat nykyisin uudessa omistuksessa.

Silverstonen rata Britanniassa on isännöinyt F1-osakilpailua lähes koko MM-sarjan olemassaolon ajan. Ikoninen moottorirata on muuttunut paljon vuosien varrella, mutta on aina ollut yksi kuljettajien ja katsojien suosikeista.

Siitä huolimatta Silverstone on vuosien varrella joutunut usein kamppailemaan kovasti paikastaan sarjan vuotuisessa kalenterissa. Erityisen kovia neuvotteluja radan jatkosta käytiin, kun Bernie Ecclestone hallitsi sarjan kaupallisia oikeuksia.

Ecclestone alkoi vedellä naruista toden teolla 1980-luvun loppupuolella ja lähti tehtävistään vasta vuonna 2017 amerikkalaisen Liberty Median ostettua sarjan kaupalliset oikeudet itselleen.

Silverstonella on sopimus kauden 2024 loppuun saakka ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Radan parjattuja olosuhteita on kehitetty viime vuosina merkittävästi, kun rataa pyörittävän yhtiön taloustilanne on parantunut.

Ratapomo Stuart Pringle sätti tuoreessa haastattelussa kovin sanoin Ecclestonea tämän toimintatavoista ja kiitteli uusia F1-pomoja.

– On aina ihan selvää, että sunnuntain kisa on loppuunmyyty. Onnistuimme myymään lauantain (aika-ajot) loppuun vasta alkaen muutama vuosi sitten. Nykyisin perjantaikin alkaa olla täyteen varattu, Pringle kertoo Crash-sivuston mukaan.

– Sieltä ne tuotot tulevat. Ja jos ei tee voittoa, herra Ecclestone, ei silloin voi myöskään satsata infrastruktuurin kehittämiseen. Silverstone oli vuosia huonossa kunnossa, koska emme pystyneet tekemään F1-kisalla voittoa 40 vuoteen.

Pringlen mukaan kilpailun järjestäjät haluaisivat jopa venyttää kisaviikonlopun neljään päivään, koska yleisön kysyntä tapahtumaa kohtaan alkaa olla niin suurta. Toisin oli aiemmin. Jatkossa onkin mahdollista, että radalla nähdään F1-viikonloppuna muidenkin sarjojen kilpailuja, tai pyrittäisiin avaamaan F1:n ovia yleisölle jo torstaina esittelemällä sarjan kulisseja.

– Olen riemuissani siitä, että F1:n nykyiset omistajat suhtautuvat järkevästi asiaan, eikä heidän tavoitteenaan ole murskata promoottoreita. He tietävät, että kun teemme voittoa, investoimme rahat olosuhteisiin. Kun niitä kehitetään, paranee fanien kokemus ja kaikki voittavat.

Pringlen toiveena olisi tehdä Silverstonen kisaviikonlopusta todellinen festivaaliviikonloppu.

– Tehdään jotain torstaina. On paljon ihmisiä, jotka haluavat nähdä ja kokea asioita, eikä kolme päivää oikein riitä. Tehdään tästä iso juttu, viikon festivaalin kohokohta. Ihmisiä tulee Silverstonen alueelle nykyisinkin jo tiistaisin ja pistävät teltat pystyyn. He ovat jo täällä.