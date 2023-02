Iker Oikarinen, 19, pamauttaa olevansa Suomen seuraava F1-kuski – Ossi Oikarinen puskee ison rahan projektia eteenpäin

Iker Oikarisella on kivikova tavoite ja rahaa palaa valtavat määrät. Mutta onko isoille puheille katetta?

Kunnianhimoinen tavoitteeni on nousta seuraavaksi suomalaiseksi F1-kuljettajaksi. Näin pamauttaa nettisivuillaan 19-vuotias Iker Oikarinen.

Tavoite on timantinkova, mutta onko siihen realistisia edellytyksiä? Formuloiden maailman liki läpikotaisin tunteva Ossi Oikarinen, 52, ei halua ennustaa, mutta hänen mielestään Ikerissä on ainesta.

Ossi Oikarinen toimii Iker Oikarisen kisainsinöörinä ensi kaudella suomalaisessa KIC Motorsport -tallissa FIA:n Euroopan Formula 3 Regional -sarjassa.

– Iker on lahjakas kaveri, hyvä kuljettaja on kyseessä. Tässä vaiheessa on kuitenkin mahdoton sanoa, että mitä hänestä ”isona” tulee. Hän on menossa eteenpäin, mutta töitä ja oppimista on paljon edessä, Oikarinen tuumaa.

Ja miehet eivät muuten ole kertomansa mukaan sukua toisilleen.

Joka tapauksessa Ossi Oikarinen ei säiky Ikerin kovia puheita. Kokeneelle kisainsinöörille ne kielivät lähinnä suuresta motivaatiosta töiden paiskimiseen, eivätkä vain tyhjänpäiväisestä uhoamisesta.

– Kyllähän tällä tasolla uraansa satsaavalla pitääkin olla se tavoite, että mennään eteenpäin ja halutaan olla paras.

Ossi Oikarinen auttaa Iker Oikarista eteenpäin uralla.

Espoolaisen Ikerin perhe asui hänen lapsuudessaan Espanjassa, jossa kartingin ympärivuotinen treenaaminen oli mahdollista. Iker sanookin, että pohjatyö ajamiseen on tehty ”perusteellisesti”.

Hän kertoo hinkanneensa kartingratoja Malagassa vuosittain ”16 000 kierrosta” 9-vuotiaasta lähtien.

Iker Oikarinen lapsuudessaan kartingradalla Espanjassa.

Ikerin äiti on espanjalaistaustainen ja hänen isänsä Jukka Oikarinen, 56, on entinen SM-tason jalkapallomaalivahti Helsingin Ponnistuksen riveistä 1990-luvun puolivälistä.

Etunimensä Iker on saanut Espanjan maajoukkueen ja Real Madridin entisen tähtimaalivahdin Iker Casillasin, 41, mukaan.

– Koko perheemme tosin on Barcelonan faneja, Suomen-Iker paljastaa.

Oikarinen pelasi jalkapalloa lapsuudessa, mutta lopulta karting vei voiton tavoitteellisessa harrastamisessa.

Jukka Oikarinen (oik.) kuvattuna jalkapallokentällä 1990-luvulla.

Viime kaudella hän sijoittui Suomen F4-luokassa toiseksi. Loikkaa Euroopan Formula 3 Regional -sarjaan voisikin kuvata isohkoksi. Kesytettävänä on nyt ajokki, jonka voimanlähteenä on Renault´n 1,8-litrainen turboahdettu ja 285 hevosvoimaa tuottava moottori.

Kilpailu on kovaa, sillä Ossi Oikarisen mukaan valtaosa tulevista F1-kuskeista etenee Regional-sarjan kautta.

Sarja alkaa huhtikuussa ja sitä kaasutellaan kuuluisilla moottoriradoilla. Oikarinen valmistautuu kauteen muun muassa intensiivisen simulaattoriharjoittelun avulla.

Hän on asettanut tavoitteekseen olla paras sarjan tulokaskuljettajista. Hän aikoo kilpailla Regionalissa kaksi kautta ja jälkimmäisellä kaudella pitäisi jo sijoittua kolmen parhaan joukkoon sarjan pistetaulukossa.

Kisainsinööri Oikarinen pitää sukunimikaimansa lähivuosien tavoitteita realistisina.

– Niiden saavuttaminen vaatii paljon töitä, mutta hänellä on erityisen kova motivaatio sekä erinomainen oppimishalu ja -kyky.

– Ikerin fysiikka on myös todella hyvä. Usein käy niin, että kuskit lähtevät vähän liian myöhäisessä vaiheessa kehittämään fysiikkaansa, mutta Ikerillä tätä ongelmaa ei ole.

Iker itse nostaa vahvuudekseen ohittamisen taidon.

– Tykkään tosi paljon ohittamisesta ja menen sellaisissakin paikoissa ohi, joissa ei yleensä pääse ohi – siitä vaan. Olen saanut tästä myös hyvää palautetta, hän kertoo ilman uhoa äänessään.

Regionalin jälkeen hän on merkinnyt ”tikapuihinsa” FIA:n Formula 3 Championship ja F2-luokat, joiden jälkeen edessä siintäisikin jo unelma autourheilun kuninkuusluokka F1:stä.

Iker Oikarinen kuvattuna ajokissaan.

Rata-autoilussa on viime vuosina puhuttu yhä nuoremmista kyvyistä. Nimet tuntuvat putkahtelevan esiin entistä nuorempina. Esimerkiksi 16-vuotiaasta suurlahjakkuus Tuukka Taposesta on kohistu jo useiden vuosien ajan.

Ikerkin on 19-vuotiaana yhä nuori, mutta onko hän nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan?

– Näkisin, että pahin kiima hirveän nuorien kuskien nostamiseksi kovalla vauhdilla kilpaluokissa ylöspäin on mennyt ohi. Silloin kun Max Verstappen nousi F1:een 17-vuotiaana, niin tuntui suunnilleen siltä, että yhtäkkiä kaikkien 12-vuotiaiden piti jo olla ajamassa F1-autoa, Ossi Oikarinen sanoo.

– Muutama vuosi sitten kuviteltiin, että kun vain siirrytään kilpaluokkia ylös mahdollisimman nopeasti, niin siitä tulee paras lopputulos. Mutta eihän se sillä tavalla ole. Pitää muistaa, että urheilijat lajista riippumatta voivat kypsyä parhaaseen suoritustasoonsa hyvinkin eri ikäisinä. Ne polut voivat olla hyvinkin erilaisia, Oikarinen jatkaa.

Niin tai näin, näihin urapolkuihin palaa uskomattomia määriä rahaa. Poikansa asioita hoitavan Jukka Oikarisen mukaan kausi F3 Regionalissa maksaisi noin 500 000–700 000 euroa.

Kuinka paljon satsaat omia rahojasi tähän?

– Sitä kaikkea, mitä muualta – sponsoreilta – ei saa, on oltava valmis laittamaan itse, kertomansa mukaan rakennusalalla vaurastunut Jukka Oikarinen vastaa.

Sekä isä että poika yrittävät haalia sponsoripottia kasaan.

– Sata sähköpostia jos laittaa, niin voi olla, että muutama ottaa yhteyttä. Ja kaikki mahdolliset suhteet täytyy yrittää käyttää hyödyksi. Karua on, isä sanoo.

Hän muistuttaa sinivalkoisista F1-perinteistä.

– Me nimitämme Suomessa itseämme formulakansaksi, mutta sitten kun pitäisi tukea lahjakkaita nuoria poikia, niin sitten ollaan tiukasti lompakon nyöreissä kiinni. Kyllä isompien firmojen, joilla sitä rahaa on, pitäisi vähän suopeammin suhtautua.

– Jos me siis todella olemme formulakansaa ja haluamme, että F1:ssä yhä suomalaisia jatkossakin on. Ei Valtteri Bottas siellä enää kauaa aja.

Jukka Oikarinen uskoo, että pojan projektin taloudellinen taakka helpottuu lähivuosina.

– Luulen, että tässä tapahtuu niin, että joko kauden 2023 tai viimeistään kauden 2024 jälkeen Iker saadaan johonkin hyvään akatemiaan ajamaan. Silloin se rahan kerääminen ainakin puolittuu.

– Ja jos on riittävän hyvä poika, niin jonain päivänä se kääntyy niin, ettei tarvitse enää itse maksaa.