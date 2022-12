Valtteri Bottaksen vuosi vaihtuu Uudessa-Seelannissa.

Valtteri Bottas on lomalla.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas pääsee kumppaninsa Tiffany Cromwellin kanssa ensimmäisten joukossa koko maailmassa juhlistamaan uutta vuotta 2023.

Bottas ja Cromwell jakoivat perjantaina Instagramissa kuvia Uudesta-Seelannista Waiheken saarelta.

Joulun kaksikko vietti Cromwellin kotimaassa Australiassa, josta matka on jatkunut Uuteen-Seelantiin.

Bottas on julkaissut vain maisemakuvia, mutta Cromwellin julkaisemasta kuvasarjasta löytyy kaksikon seuraajille jo tutuksi tullut ilmestys.

Kuvasarjan kuudennessa kuvassa näkyy pelkissä sandaaleissa ja uimahousuissa rannalla kävelevä Bottas, joka hörppii tölkistä janojuomaa.

Voit selata kuvia klikkaamalla alta nuolta oikealle.

Kuvasarjassa on myös otos, jossa muhkeat viikset kasvattanut formulatähti kaataa itselleen lasillisen olutta. Viinitilalta otetussa kuvassa Bottaksen punaviinilasi on jo tyhjä ja suomalaisen kasvoilla on tyytyväinen hymy.

– Valtterin täytyy olla janoinen. Ei päivää ilman kylmää juomaa! yksi Cromwellin seuraaja on kommentoinut.

Bottaksen ja kilpapyöräilijä Cromwellin päivityksistä paljastuu, että kaksikko on käynyt pyöräilemässä runsaasti. Tapaninpäivänä kaksikko osallistui myös maantiepyöräilykilpailuun.

Bottas näyttää löytäneen itselleen myös uuden harrastuksen surffiskeittaamisesta. Lajissa käytetään longboardin tapaista lautaa, jossa on rullalautaa suuremmat renkaat ja leveämpi lauta.

Pienen haparoinnin jälkeen Bottaksen rullailu näyttää sujuvan videolla mainiosti ja loppuun hän näyttää vielä laudan päällä pienet tanssiliikkeet.

Uusi F1-kausi alkaa maaliskuussa Bahrainissa. Sitä ennen Bottas ja Alfa Romeo valmistautuvat helmikuussa ajettaviin testeihin.