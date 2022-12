Kimi ja Minttu Räikkösen antamaa joululahjaa ylistetään – ”Aivan mieletöntä”

Ferrarin pitkäaikainen työntekijä Gino Rosato esitteli saamaansa joululahjaa.

Entinen F1-kuljettaja Kimi Räikkönen yllätti hyvän ystävänsä upealla joululahjalla.

Ferrarin F1-tallissa työskentelevä Rosato on Räikkösen ja tämän perheen hyvä ystävä. Hän on myös Kimi ja Minttu Räikkösen esikoisen Robinin kummisetä.

Rosato esitteli Instagramissa Räikkösten antamaa joululahjaa, näyttävää kitaraa.

– Vau, mikä taideteos. Aivan mieletöntä työtä, todellinen taideteos. Mikä joululahja Kimi ja Minttu Räikköseltä. Rakastan teitä! Olen siunattu! Rosato vuodatti.

Kitaran kuviointi on taiteilija Julia Berkeley Heckin suunnittelema. Soittimen on rakentanut New Yorkissa toimiva Camilleri Guitars. Soitin kerää Rosaton Instagram-julkaisussa paljon kehuja.

Entisistä Ferrarin kuljettajista Rubens Barrichello kommentoi kuvaa sydänemojeilla ja Mika Salo huudahtamalla ”Hey !!!!”

Useat muutkin Rosaton seuraajista kommentoivat lahjaa ihailevasti.

Kanadalainen Rosato aloitti Ferrarilla jo 1991. Hän siirtyi Lotukselle 2009 mutta palasi Ferrarille 2014 – samaan aikaan kuin Räikkönenkin.