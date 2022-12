Tiffany Cromwell kertoi rakkaimmasta harrastuksestaan – sen tulokset näkyvät miljoonille tv-katsojille

Kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell suunnittelee ulkoasuja pyöräilyvaatteisiin ja puolisonsa Valtteri Bottaksen kypäriin.

Australialainen ammattipyöräilijä Tiffany Cromwell tunnetaan Suomessa parhaiten formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottaksen puolisona.

Cromwell, 34, kertoo Rouleur-pyöräilylehden laajassa haastattelussa paitsi urheilu-urastaan myös rakkaimmasta harrastuksestaan, joka näyttäytyy miljoonille tv-katsojille Bottaksen kilpailuvarustuksessa.

– Sanon aina, että olen harrastelijasuunnittelija, Cromwell sanoo Rouleurin haastattelussa.

– Silloin en ajattele mitään muuta, ja se antaa minulle uutta tekemistä.

Kyse on pyöräilyasujen ja Bottaksen ajokypärien ulkoasun suunnittelusta.

Cromwell opiskeli muotisuunnittelua koulun jälkeen ja perusti oman pyöräilyvaatemalliston Tiffany Jane Designsin jo vuonna 2009 eli vuotta ennen kuin hän teki pyöräilijänä ensimmäisen ammattilaissopimuksensa.

Cromwell sanoo ryhtyneensä suunnittelemaan nimenomaan naisille tarkoitettuja pyöräilyasusteita, koska siihen aikaan sellaisia ei liiemmin ollut markkinoilla.

– Yritin vähän sitä. Siihen vaadittiin kuitenkin aikaa, ja kun oma pyöräilyurani oli nousussa, suunnittelu tuli työnnettyä tavallaan sivuun.

Vuosien varrella Cromwell on tehnyt suunnittelua nykyisen työnantajansa Canyon-Sram-tallin vaatevalmistajille Velociolle ja Raphalle.

Viime vuosina hän on tehnyt designerin työtä myös Bottaksen työnantajille suunnittelemalla tämän kypärien ulkoasuja.

Cromwell sanoo, että F1-kuljettajille kypärä on ajoasun se osa, joka saa näyttää yksilölliseltä.

– Alussa otin itselleni paineita, koska minulla ei ollut yhtään kokemusta kypärien suunnittelusta. Se on osa kuskin identiteettiä, joten halusin tehdä sen hyvin.

Cromwell kertoo tekevänsä Bottakselle kypäriä, joissa on joku ajankohtainen teema.

Esimerkiksi heinäkuussa 2020, koronapandemian takia viivästyneessä MM-kauden avauksessa Bottaksen kypärässä oli yhdenvertaisuutta ilmentävä tunnus.

Seuraavan kauden avauksessa Bottas esitteli kypärän, jossa oli muun muassa siniristilippu, hänen oma logonsa ja takaosassa Siperian susi, koska Bottas sanoi olevansa ”yksinäinen susi”.

Cromwell haluaa, että kypärät ovat ”cooleja”.

– Minulla ei ole moottoriurheilutaustaa, joten en noudata mitään sääntöjä. Monet yrittävät saada kypärän näyttämään nopealta, mutta itse pyrin siihen, että kypärän ulkoasu liittyisi jotenkin kilpailupaikkaan.

Esimerkiksi Monzassa Bottaksen kypärässä oli Italian lippu, ja Miamissa Cromwelll haki ideoita muun muassa uima-allasjuhlista.

– Nautin tästä työstä. Minulla on aina ollut luovuutta, kokkauksesta valokuvaamiseen.

Cromwellin mielestä kilpapyöräilyssäkin ajoasun ulkonäöllä on merkitystä.

– Tuntuu aina paljon paremmalta, jos kaikki näyttää hyvältä. Jos pukeutuu sellaiseen asuun, josta tykkää, se antaa erilaisen tunteen. Jos asu on kaunis ja luovasti tehty, se on kivaa. Me emme halua näyttää vain mainostauluilta, Cromwell sanoo Rouleurille.