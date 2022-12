Kuuma F1-väite! Ferrari yritti kaapata huippuammattilaisen veriviholliselta

Daily Mail uutisoi Ferrarin F1-tallin kulissipeleistä.

Christian Horner on saavuttanut rutkasti menestystä F1-sarjassa.

Frédéric Vasseur nimettiin hiljattain Ferrarin F1-tallin pomoksi Mattia Binotton tilalle. Daily Mail uutisoi nyt, ettei Alfa Romeolta siirtyvä Vasseur ollut suinkaan Ferrarin ainoa ehdokas Binotton korvaajaksi.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Ferrari olisi yrittänyt houkutella Christian Hornerin loikkaamaan riveihinsä menestystalli Red Bullilta.

Horner, 49, on työskennellyt Red Bullin F1-tallin johdossa jo vuodesta 2005 lähtien. Hän on ollut omalla työllään vaikuttamassa siihen, että Red Bull on monena vuotena noussut F1-sarjan kärkikahinoihin.

Tänä vuonna Red Bull putsasi F1:n palkintopöytää ahnaasti. Tallin ykköstähti Max Verstappen voitti kuljettajien maailmanmestaruuden ja Red Bull nappasi myös tallien MM-tittelin.

Daily Mailin mukaan Horner kieltäytyi Ferrarin tarjouksesta. Ensinnäkään Horner ei ollut halukas jättämään Red Bullia. Lehden mukaan Hornerin kieltäytymiseen vaikutti myös se, että Ferrarin toimintaan koetaan liittyvän liikaa tallin sisäistä ristivetoa ja politikointia.

Ferrari on maineikas ja legendaarinen merkki autourheilussa, mutta sen F1-tallin rakennetta ja toimintatapoja on arvosteltu.

Ferrarin F1-pomon paikka onkin ollut tuulinen. On koettu, ettei Ferrarin tallipäällikön asemassa ole tarvittavaa työrauhaa ja merkin ylin johto puuttuu liikaa F1-tallin asioihin – suorasti tai epäsuorasti. Ferrarin sisäiset valtataistelut ovat myös sotkeneet kuvioita vuosien varrella.

Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestaruus on vuodelta 2007. Sen otti Kimi Räikkönen.

John Elkann, 46, on Ferrarin puheenjohtaja.

Horner on vuosien varrella leimautunut vahvasti Red Bullin mieheksi. Hän itse totesi taannoin, että talliin kohdistuu paljon ulkopuolista painetta.

– Olemme energiajuoman talli, joka kilpailee tehdasvalmistajia ja historiallisia brändejä vastaan. Ja se ei tietysti sovi ilman hampaiden kiristelyä joillekin kilpailijoillemme, Horner heitti Autosportin mukaan viime kauden päätyttyä.