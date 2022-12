Charles Leclerc erosi

Pariskunta ehti seurustella kolmisen vuotta.

Charlotte Sine on edustanut F1-varikoilla usein Charles Leclercin rinnalla. Kuva on syyskuulta.

F1-tähti Charles Leclerc on eronnut tyttöystävästään Charlotte Sinestä. Pariskunta kertoi eropäätöksestä lauantaina Instagramissa.

– Hei kaikki. Charlotte ja minä olemme päättäneet erota ja jatkaa eteenpäin ystävinä. Olemme jakaneet niin monia hienoja hetkiä yhdessä, ja hänellä on aina paikka sydämessäni, Ferrarin kuljettaja kirjoitti Instagram-tarinassaan.

Samalla Leclerc kuvaili entistä kumppaniaan upeaksi ihmiseksi, joka ansaitsee vain parasta. Lisäksi hän toivoi, että tämän yksityisyyttä kunnioitettaisiin.

Brittilehti The Sunin mukaan Leclerc, 25, ja Sine, 23, ehtivät seurustella kolmisen vuotta. Molemmat ovat syntyperäisiä monacolaisia.

Sine on opiskellut arkkitehtuuria sekä luonut uraa somevaikuttajana. Hän on jakanut elämäänsä avoimesti Instagramissa, jossa hänellä on yli 767 000 seuraajaa.

Charles Leclerc sijoittui tällä kaudella – vaikeuksistaan huolimatta – toiseksi kuljettajien maailmanmestaruuspisteissä Red Bullin Max Verstappenin jälkeen.