Omaa F1-tallia havitteleva legenda puhisee taas – nyt vierelle tuli uusi haastaja

Michael Andretti uskoo yhä omaan formulatalliinsa. Nyt myös kanadalaismiljardööri havittelee omaa F1-talliaan.

Amerikkalaisen autourheilun legenda Michael Andretti ei ole jättänyt salaisuudeksi, miten kovasti haluaa oman F1-tallinsa. Andrettin kilpa-autoiluyhtymän Andretti Globalin oli viime vuonna määrä ostaa enemmistö Sauberin F1-tallista, mutta kauppa kariutui kalkkiviivoilla.

Tämän jälkeen Andretti alkoi agitoida kovasti oman F1-tallinsa perään. Hän vakuutti, että tarvittava rahoitus löytyy, samoin ammattitaito ja tarvittavat olosuhteet.

Amerikkalaisen aggressiivinen lobbaaminen jätti kuitenkin lajin eurooppalaiset nokkamiehet varsin kylmiksi. F1:n isoja pomoja kiinnostaa eniten suurten autonvalmistajien kuten Volkswagenin houkutteleminen mukaan.

Audi lähtikin VW-konsernista F1:een mukaan ostamalla – kenties sattumoisin – ison siivun juuri Sauberista. Se aloittaa sarjassa 2026.

Andretti ei ole luovuttanut. Hän vakuutti taannoin The Racelle, että hanke jatkuu täyttä höyryä eteenpäin, vaikka kisapaikasta ei ole mitään tietoa.

– Etenemme asian kanssa yhä. Teemme kovasti töitä. Mielestäni saavutimme isoja edistysaskelia viime aikoina, emmekä aio luovuttaa, Andretti sanoi.

Yhtiön on tarkoitus aloittaa uuden päämajansa rakentaminen ensi viikolla Indianapolisissa. Sen on tarkoitus valmistua 2025 ja luoda 500 työpaikkaa.

The Racen mukaan mahdollinen Andrettin F1-talli operoisi sekä USA:n päämajasta että myös Euroopasta logistisista syistä.

Andrettilla on tallit myös mm. IndyCarissa sekä sähköautoilusarjoissa Formula E:ssä ja Extreme E:ssä.

F1:n isoin pomo Stefano Domenicali sanoi elokuussa, että mitään tarvetta laajentaa F1-sarjaa uudella tallilla ei ole. Domenicali vielä alleviivasi, että Andrettin oma käytös ei ollut auttanut asiaa ollenkaan.

Andretti ei myöskään enää ole ainoa, joka haluaa oman tallinsa. Daily Starin mukaan kanadalaismiljardööri Calvin Lo on tehnyt selväksi, että hän haluaa joko ostaa olemassa olevan tallin tai sitten perustaa uuden.

– Viime vuosina usea taho on lähestynyt minua F1:ssä joko omistajaksi tai sijoittajaksi. Olemme tarkastelleet nykytallien tilanteita. On paljon erilaisia mahdollisuuksia juuri nyt. Sarjassa on alkamassa uusi aikakausi nuoremman yleisön edessä, Lo sanoi lehdelle.

– Olisimme todella onnekkaita jos pääsemme mukaan, oli tapa mikä hyvänsä. Kaikki kävisi nopeammin olemassa olevan tallin kanssa. Realistisesti auton saisi radalle kaudeksi 2026. Se on kovin lyhyt aika.