Max Verstappen vauhdikkain – Valtteri Bottaksella aihetta tyytyväisyyteen: ”Lupaava alku”

Alfa Romeon Valtteri Bottas kirjasi formula ykkösten kauden päättävän Abu Dhabin gp:n harjoituspäivästä sijat yhdeksän ja kymmenen.

Avaustreeneissä eroa kärkiajan ajaneeseen Mercedeksen Lewis Hamiltoniin kertyi 1,022 sekuntia, ja toisissa harjoituksissa kärkimies, Red Bullin Max Verstappen oli 1,154 sekuntia suomalaista nopeampi.

– Hyvä päivä, sujui ilman ongelmia. Saimme kaikki suunnitellut kierrokset ja testit tehtyä, ja auton tasapaino oli aika ok heti alusta lähtien. Ei ollut tarvetta suurille muutoksille, ja se on aina hyvä tapa aloittaa kisaviikonloppu, Bottas summasi.

Bottakselle sunnuntain kisa on erityisen juhlallinen, sillä hän ajaa F1-uransa 200:nnen gp-kisan. Kisaan hän lähtee kahden gp:n pisteputkessa (Meksikossa kymmenes, Brasiliassa yhdeksäs), ja pisteitä on tarkoitus napsia vielä kauden päätöskoitoksestakin.

– Olimme molemmissa harjoituksissa kymmenen joukossa, joten alku viikonlopulle oli lupaava. Takana on pari aika vahvaa kisaa meiltä, verrattuna niitä edeltäneisiin, joten kyllä tätä virettä halutaan jatkaa, Bottas pohdiskeli viitaten Meksikoa edeltäneeseen peräti kymmenen gp:n pisteettömyyteen.

Sunnuntain kisassa Alfa Romeolla riittää tavoiteltavaa siinäkin mielessä, että talli haluaa kynsin hampain pitää kiinni valmistajien MM-sarjan kuudennesta sijasta. Seitsemäntenä oleva Aston Martin on viiden pisteen päässä ennen päätöskisaa.

– Ainakin tänään heihin (Aston Martiniin) verrattuna me olimme ok. Mutta katsotaan lauantaina (aika-ajoissa) ja tietenkin etenkin (kisassa) sunnuntaina, miltä näyttää. Varmasti tasaista on heidän kanssaan, Bottas kuittasi.

F1-kuljettajisto nautiskeli torstai-iltana harvinaista herkkua, kun uransa sunnuntaina päättävää Sebastian Vetteliä juhlistettiin kuskien yhteisellä illallisella. Edellisestä illastamisesta porukalla olikin jo aikaa.

– Edellinen taisi olla 2016 Shanghaissa, siis kuusi vuotta sitten. Hauskaa oli, naurettiin paljon. Se oli etenkin Sebille, vähän niin kuin sellainen viimeinen ehtoollinen, Bottas myhäili edellisillasta.