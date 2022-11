Sebastian Vettelin poikkeukselliset tempaukset kuohuttavat – suomalainen luottomies paljastaa nyt, mistä on kyse

Vettelin valmentajan Antti Kontsaksen mukaan saksalaiskuljettaja on viime vuosina rohkaistunut kertomaan mielipiteitään julkisesti.

Saksalainen Sebastian Vettel on harvinainen hahmo: F1-kuljettaja ja kestävän kehityksen arvojen vankka kannattaja.

Vettel, 35, on nähty formularadalla keräämässä roskia. Hän ajaa moottoriajoneuvojen sijaan mieluummin polkupyörällä ja on järjestänyt näyttäviä t-paitaprotesteja ympäristösuojelun puolesta.

Kannanotot ovat herättäneet mielipiteitä puolesta ja vastaan. Useimpien mielestä Vettel on ollut rohkea ja tärkeällä asialla. Toiset ovat syyttäneet saksalaista tekopyhyydestä.

– Täytyy muistaa, että Sebastian on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta nyt hän on ollut äänekkäämpi. Hän on aina välittänyt, miten ihmisillä ympäri maailman menee eri kulttuureissa ja miten kaikki voivat missäkin, Vettelin valmentaja Antti Kontsas kommentoi Ilta-Sanomille.

Kontsas uskoo, että Vettelin tietoisuus ja itseluottamus ovat kasvaneet ikääntymisen ja perheen perustamisen seurauksena.

– Nyt hän uskaltaa puhua enemmän ja tuoda ilmi asioita, joihin hän uskoo, suomalaisvalmentaja totesi.

Lue lisää: Maailmanmestarin paitavalinta F1-varikolla kohautti – muistutti juhlayleisöä karmivasta tulevaisuudesta

Sebastian Vettel käytti Miamin GP:ssä toukokuussa kantaaottavaa paitaa.

Nelinkertaisen maailmanmestarin ura päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa. Hän kertoi hiljattain Guardianille, että huoli ilmastonmuutoksesta vaikutti hänen lopettamispäätökseensä.

– On selvää, että ympäri maailmaa matkustaminen, kilvanajo ja resurssien polttaminen ovat asioita, joista en voi kääntää katsettani pois, hän sanoi brittilehdelle.

Kontsaksen mukaan Vettelin tietoisuuden kasvaminen on näkynyt muussakin kuin julkisuustempuilta haiskahtavissa protesteissa. Elämäntavat ovat muuttuneet konkreettisesti.

– Suurin esimerkki on logistiikka: se miten lennot on suunniteltu ja miten hän on ajanut autolla kisoihin, on mullistunut muutaman viime vuoden aikana. Koko homma on järjestetty ihan uusiksi, Kontsas sanoi.

– Sebastian mittaa omaa hiilijalanjälkeään, jotta hän tietää tasan tarkkaan, mitä kuluttaa.

Vettel kertoi keskiviikkona julkaistussa Beyond the Grid -podcastissa, ettei vielä tiedä, mitä formuloiden jälkeinen elämä tuo tullessaan. Hän sanoi haaveilevansa ainakin nuorten kuljettajien auttamisesta kohti formula ykkösiä.

Saksalainen ei poissulkenut mahdollisuutta ajaa jossakin muussa sarjassa.