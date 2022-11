Daniel Ricciardo palaa Red Bullille

Daniel Ricciardo on taas Red Bullin mies, sanoo Helmut Marko.

Daniel Ricciardo, 33, on palaamassa takaisin Red Bullin F1-tallin leipiin, kertoo muun muassa Autosport-lehti.

Autosport nojaa uutisessaan Red Bullin neuvonantajan Helmut Markon, 79, puheisiin Abu Dhabin GP:n harjoituksissa.

– Ricciardosta tulee kolmas kuljettajamme. Meillä on niin paljon sponsoreita, ja meillä on paljon näytösajoja järjestettävänä ja sellaista, joten tietenkin hän on yksi korkeaprofiilisin ja parhaiten sopiva, Markon raportoidaan sanoneen Saksan Sky-kanavalle.

Ricciardolla oli alun perin sopimus ensi kaudesta McLarenin kanssa, mutta se purettiin kipurahojen kera ennenaikaisesti australialaiskuljettajan heikkojen esitysten takia.

Autosportin mukaan myös Mercedes-Benz olisi ollut kiinnostunut palkkaamaan Ricciardon F1-tallinsa varakuljettajaksi.

Ricciardo on voittanut urallaan kahdeksan GP-kilpailua. Hän on aiemmin ajanut Red Bullilla vuosina 2014–2018.

Red Bullin Markon kerrotaan maininneen myös, että uusiseelantilaiselle Liam Lawsonille, 20, olisi tulossa myös jonkin sortin varakuljettajan rooli Red Bullin ja Alpha Taurin talleissa. Markon mukaan Lawson kilpailee ensi vuonna vakituisesti Japanin Super Formula -sarjassa.

Red Bullin kisakuljettajat ovat 25-vuotias hollantilainen Max Verstappen ja 32-vuotias meksikolainen Sergio Perez. Heidän välinsä ovat olleet viime aikoina koetuksella Brasilian MM-osakilpailun tallimääräysjupakan takia.