Max Verstappen pillastui faneille ja toimittajille – puhui suunsa puhtaaksi: ”Olen kyllästynyt tähän paskaan”

Maailmanmestari puhui torstaina suunsa puhtaaksi Brasilian tapahtumista.

Brasilian GP:n tapahtumat eivät jätä Red Bullia ja Max Verstappenia rauhaan. Torstaina kauden päätöskilpailua edeltävässä lehdistötilaisuudessa Abu Dhabissa hiiltynyt Verstappen antoi monen kuulla kunniansa.

Verstappen ei suostunut päätöskierroksella tekemään tietä tallikaverilleen Sergio Perezille auttaakseen tätä taistelussa kuljettajien MM-sarjan kakkossijasta. Hollantilainen sai kovaa kritiikkiä medialta, F1-väeltä ja faneilta. Sosiaalisessa mediassa palaute oli erityisen kärkevää.

Verstappenin mukaan kyse oli vain kommunikaatiovirheestä, ei sen kummemmasta. Hän sanoi myös, että mistään sijoitusten vaihtamisesta ei ollut puhetta kunnes vasta kun hän sai pyynnön radiossa kisan päätöskierroksella.

Verstappen kertoi myös – kuten oli sanonut jo kisan jälkeen tiimiradiossa – että hänellä oli syynsä olla päästämättä Pereziä edelleen.

– Se johtui asiasta, joka tapahtui aiemmin kauden aikana. Selitin sen tallille jo Meksikossa. Talli ymmärsi ja oli samaa mieltä. Menimme Brasiliaan ja ajattelin, että ajan vain parhaasta mahdollisesta sijoituksesta. Sitä seurasi väärinymmärrys lauantaina ja sunnuntaina, Verstappen taustoitti kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Autosportin mukaan.

Molempina päivinä Verstappen sijoittui juuri Perezin edelle. Hän oli tiettävästi hiiltynyt tallikaverilleen Monacon GP:n aika-ajossa tapahtuneesta välikohtauksesta kauden alkupuolella.

Hollantilainen myönsi, että asiat olisi pitänyt selvittää Perezin kanssa aikaisemmin. hiiltyi erityisesti siitä, miten häntä kohdeltiin tuoreeltaan sunnuntain kisan jälkeen.

– Olisi pitänyt jutella aiemmin, koska en ole ikinä ollut huono tallikaveri. Olen aina ollut hyvin avulias, ja talli tietää sen. Laitan tiimin aina etusijalle. Opin tästä, että meidän on oltava avoimempia ja kommunikoitava paremmin. Mutta kisan jälkeen näytin todella pahalta mediassa. Heillä ei ollut täyttä kuvaa tilanteesta. He alkoivat heti mollata minua, ja se oli aivan naurettavaa.

Verstappenin mielestä tallin ulkopuolella ei ymmärretä, miten paljon töitä hän tekee tallin eteen. Hän myös viittasi sosiaalisen median ripityksiin.

– Asiat, joita olen saanut lukea, ovat aika oksettavia. He myös alkoivat hyökätä minun perhettäni kohtaan – minun äitiäni, siskoani, tyttöystävääni ja isääni uhattiin – minusta se menee liian pitkälle kun faktat eivät ole tiedossa. Sen on loputtava. Jos minun kanssani on ongelmia, olkoon niin. Mutta älkää sotkeko perhettäni tähän.

Verstappen vakuutti, että hänen suhteensa Pereziin on erinomainen. Median ja fanien lisäksi F1-väki sai omansa.

– Tätä tapahtui myös varikolla. Kyse ei ole vain faneista. Moni on kirjoittanut minusta aivan naurettavia.

Hollantilainen ei halunnut kysyttäessä taustoittaa enempää, mikä kaikki kauden aikana häntä on median kirjoittelussa hiertänyt.

– Olen kyllästynyt kaikkeen tähän paskaan, joka vain jatkuu koko ajan. Heti kun jotain negatiivista tapahtuu, se nostetaan esiin. Se on oksettavaa, kun en ole kuitenkaan tehnyt mitään väärin. Ihmiset ovat vain ymmärtäneet asiat väärin.