Sebastian Vettel täräytti kovan arvion Kimi Räikkösestä – ”Suurin lahjakkuus”

Sebastian Vettel pamautti todella kovan arvion Kimi Räikkösestä perusteluineen Beyond The Grid -podcastissa.

Nelinkertainen F1-maailmanmestari Sebastian Vettel hehkuttaa estoitta Kimi Räikköstä Beyond The Grid -podcastissa. Vettel sanoo, että Räikkönen on kilvanajossa suurin luontainen lahjakkuus, jonka hän on kohdannut.

– Raa’asta nopeudesta puhuttaessa – se näkyy autossa tietysti – mutta se näkyy myös erilaisissa autoissa. Jos olisi laji, jossa vaihdettaisiin autoja joka päivä, hän ohittaisi kymmenen päivän ajon jälkeen kierroksella kaikki muut. Vain siksi, että hän on luonnonlahjakkuus, autoon sopeutuminen ei vie häneltä aikaa, Vettel sanoi.

Vettel ja Räikkönen ajoivat tallitovereina Ferrarilla vuosina 2015–2018.

– Jos hänelle antaa ratin, hän todella tietää, mitä sillä pitää tehdä. Joskus se tuntuu epäreilulta, koska itse pitää ensin tottua autoon ja saada jonkinlainen käsitys olosuhteista radalla. Hänelle se on vain...boom, Vettel totesi.

Räikkönen, 43, ja Vettel, 35, olivat kaveruksia jo ennen yhteistä Ferrari-jaksoaan. Vettel on aiemmin puhunut siitä, että Räikkönen otti hänet kunnioittavasti huomioon, kun saksalainen aloitteli uraansa autourheilun kuninkuusluokassa.

Beyond The Grid -podcastissa Vettel sanoi, että kaikista tallitovereistaan paras ihmissuhde hänellä oli luultavasti Räikkösen kanssa. Hän kehui Räikkösen suorasukaista tyyliä ja totesi, ettei riitoja ollut.

Saksalainen Vettel vetäytyy F1-sarjasta tämän kauden jälkeen. Vuoden 2007 maailmanmestari Räikkönen lopetti F1-uransa viime vuonna.