Yksi asia Suomessa on Sebastian Vettelin mielestä käsittämätöntä – sydänystävä Tommi paljastaa, millainen mystinen F1-mestari on

F1:n monimestari Sebastian Vettel, 35, päättää kunniakkaan uransa sunnuntaina Abu Dhabissa. Suomalaiset luottomiehet kertovat, millainen varikkojen outolintu on suljettujen ovien takana.

Erittäin älykäs, kilpailuhenkinen mutta kompleksinen. Äärimmäisen mielenkiintoinen ihminen.

Näin Tommi Pärmäkoski kuvailee F1:n nelinkertaista maailmanmestaria Sebastian Vetteliä, entistä valmennettavaansa.

Pärmäkoski tapasi Vettelin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Aki Hintsa oli lennättänyt naapurissaan Sveitsissä asuneen 21-vuotiaan saksalaiskuljettajan Suomeen, koska tämä tarvitsi kuntovalmentajan.

Hintsa oli ihastunut Pärmäkosken metodeihin Kuortaneella. Vuonna 2016 edesmenneen Hintsan mielestä suomalainen märkäkorva oli oikea mies vaativaan tehtävään.

– Onneksi olin niin nuori ja höntti, etten edes tajunnut, mihin tuli lähdettyä. Kokemuspohjani formuloista oli tosi ohut, Pärmäkoski, 39, sanoo Ilta-Sanomille.

Parin päivän testileiri tyydytti kaikki osapuolet, ja yhteistyö alkoi. Pärmäkoski tosin oli myyty heti ensitapaamisen jälkeen.

– Ensimmäinen kädenpuristus jäi mieleen. Hän katsoi syvälle silmiin, mutta pienellä pilkkeellä. Sebastian lähtee aina huumorilla liikkeelle, jos se vain on mahdollista.

Tommi Pärmäkosken mielestä nuoresta Vettelistä huomasi hyvän kotikasvatuksen. Tämän oli täytynyt taistella kynsin ja hampain päästääkseen kuninkuusluokkaan.

Pärmäkoski kulki Vettelin rinnalla 2008–2011, ensimmäisen vuoden osa-aikaisena ja kaksi viimeistä erittäin tiiviisti. Vuosien aikana tapahtui paljon. Vettel siirtyi Toro Rossolta emätalli Red Bullille ja voitti kaksi kaikkiaan neljästä mestaruudestaan.

Kaksikko vietti yhdessä jopa 320 vuorokautta vuodessa, mikä on enemmän kuin Pärmäkoski viettää puolisonsa, huippuhiihtäjä Krista Pärmäkosen, kanssa nykyään.

Niinpä Pärmäkoski jos joku osaa arvioida, millainen Vettel on suljettujen ovien takana. Kulisseissa, johon on pääsy vain kourallisella ihmisiä maailmassa.

Vettelistä on syntynyt median kautta maanläheinen vaikutelma. Hän vaikuttaa nöyremmältä ja monin tavoin normaalimmalta kuin moni muu kollegansa. Lampaalta käärmeiden joukossa.

Pärmäkoski allekirjoittaa näkemyksen.

– Mutta sitten kun hän löi kypärän päähän, kiltteys ja kohteliaisuus unohtuivat – välillä liikaakin. Hän oli etenkin maailmanmestaruusaikoinaan ihan helvetin tosissaan.

Toisinaan Vettelillä paloi kiinni myös treenisessioissa Pärmäkosken kanssa. Jos Pärmäkoski oli parempi jossakin pallopelissä ja hän erehtyi provosoimaan Vetteliä, maila sinkoutui välittömästi suomalaista kohti.

Sebastian Vettel on pallopelimiehiä.

Vettelin nykyisen valmentajan Antti Kontsaksen mukaan saksalaistähti on tositilanteessa ehdoton ihminen. Jos Vettel haluaa saavuttaa jotain, hän näkee vain yhden, suoraviivaisen tien tavoitteeseensa. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

Antti Kontsas ei vielä perjantaina tiennyt, millaiset pirskeet Vettelin lopettamisen kunniaksi järjestetään.

Toisaalta hän on ryhmän kuin ryhmän sosiaalinen kitti ja hengenluoja. Kontrasti kahden persoonallisuuspiirteen välillä on Kontsaksen mielestä poikkeuksellinen.

– Kun vaihdoimme Ferrarille, Sebastian halusi heti ensimmäisissä testeissä saada tiimin työntekijöistä listan kuvien kanssa. Hänelle oli tärkeää opetella ne ulkoa, jotta voi puhutella työntekijöitä nimellä ja luoda suhdetta kaikkiin. Se kertoo kaiken Sebastianista, Kontsas alleviivaa.

Pärmäkosken mielestä Vettelin menestys autourheilun kuninkuusluokassa perustuu nimenomaan tämän ristiriitaiseen luonteeseen. Viime vuosikymmenen alussa saksalainen oli täysin suvereeni – kuten Max Verstappen kuluvalla kaudella.

Red Bullin akatemiasta noussut saksalainen oli voittanut 26-vuotiaana neljä maailmanmestaruutta.

– Red Bullin alkuaikoina tulivat esiin Sebastianin vahvuudet ja heikkoudet. Hän on huippuälykäs ihminen, jolla on poikkeuksellinen mikromaailma, oma kuplansa, johon hän välillä ajautuu. Vielä silloin kun hänellä ei ollut perhettä, hänen tarmonsa keskittyi vain ja ainoastaan formulaan.

Vettel suhtautui Pärmäkosken aikoina formuloihin pakkomielteisesti. Oiva esimerkki omistautumisesta ovat legendaarisen aseman saavuttaneet muistivihot, joita Vettel on kiikuttanut mukanaan koko F1-uransa ajan.

Saksalainen on kertonut kirjoittavansa muistiin käytännössä kaiken. Vihkoja on oltava satoja.

– Ne olivat aivan huikeita tilanteita, kun Vettel, toinen muistivihkomies Adrian Newey ja kisainssi Guillaume Rocquelin istuivat alas ja ryhtyivät vääntämään auton säädöistä, aerodynaamisia asioista ja piirtelivät vihkoihinsa. Täysiä neroja! En tajunnut mitään, Pärmäkoski naureskelee.

Tuttu näky varikolla: Sebastian Vettel ja mustakantinen muistivihkonsa.

Nykyinen Vettel on vain varjo entisessään, niin hyvässä kuin pahassa. Ferrarin-vuosina (2015–20) painolasti kasvoi kestämättömäksi, ja hymypojasta kuoriutui vähitellen murjottaja.

Nyt Aston Martinilla hän on ollut vapautuneemman oloinen. Varsinkin lopettamisilmoituksensa jälkeen tänä syksynä.

Kun tallitoveri Lance Stroll yritti kiilata Vettelin radalta viime viikonloppuna Brasiliassa, tämä tyytyi tuhahtamaan tiimiradioon ”ok”. Vielä kymmenen vuotta sitten olisi läikkynyt yli.

– Sebastian on maininnut miettineensä tulevaisuutta jo pitkään. Kun hän teki päätöksen lopettamisestaan, se selvästi vapautti. Nyt hän on saanut keskittyä pelkästään ajamiseen, nykyinen valmentaja Kontsas sanoo.

Jos Vettel oli vielä runsaat kymmenen vuotta sitten adrenaliinin perässä juossut ylivilkas säätäjä, nyt hän on ajatteleva ja kypsä aikuinen. Perheenisä, joka osaa nauttia muustakin kuin formula-auton säätämisestä.

Vettelillä ja hänen elämänkumppanillaan Hannalla on 7- ja 8-vuotiaat tyttäret sekä kolmevuotias poika.

– Kun Sebastianille tuli perhettä ja hän alkoi kiinnostua muista jutuista, esimerkiksi luonnonsuojelusta, fokus alkoi karkailla moneen paikkaan, mikä on ihan normaalia. Formula ei ole hänelle enää kaikki kaikessa, Pärmäkoski ruotii.

Pärmäkosken mukaan Vettel juoksi uransa alkuaikoina yli 3 600 metriä Cooperin testissä.

Vettelillä on tavattoman lämmin suhde Suomeen.

Pärmäkosken jälkeen hänen valmentajinaan ovat työskennelleet Heikki Huovinen pari vuotta ja edelliset yhdeksän kautta Kontsas. Saksalaisen suosikkitallikaveri on Kimi Räikkönen, jonka kanssa hän kaasutteli Ferrarilla 2015–2018.

– Suomalaiset ovat rehtejä ja suoraselkäisiä, eivätkä pelaa mitään pelejä kuten kaikki muut varikolla. Sitä hän arvostaa. Sitten kun on asiaa, niin puhutaan mutta muuten voidaan olla hiljaa, Pärmäkoski analysoi.

Siteet Suomeen vahvistuivat entisestään vuonna 2015, kun Vettel osti Aki Hintsalta kesähuvilan Joutsasta. Pian hän oli tuttu näky kaupoissa ja tapahtumissa ympäri Keski-Suomea.

Kiinnostus Suomen luontoon oli näkynyt jo aikaisemmin. Vettel oli ”aivan innoissaan” vuonna 2009, kun Pärmäkoski vei hänet Kuusamon Rukalle.

Ex-valmentajan mukaan Suomi on saksalaismestarille paikka, jossa voi rauhoittua ja nollata aivonsa. Käydä saunassa ja vilvoitella terassilla järvelle kaihoisasti tähystellen.

– Sebastiania viehättää Suomessa vapaus. Hänen mielestään on täysin käsittämätöntä, että luonnossa voi kulkea ja kalastaa ihan miten haluaa, kunhan vain on kalastusluvat kunnossa – homma ei toimi niin Saksassa tai Sveitsissä. Hän on erakkoluonne, joka tykkää saadessaan olla omissa oloissa.

Pärmäkoski lopetti Vettelin valmentajana 11 vuotta sitten, kun tajuton matkustusrumba alkoi käydä liian raskaaksi. Ystävyys kuitenkin säilyi.

Kaksikko soittelee kuukausittain ja tapaa vähintään kerran vuodessa. Silloin puhelimet pannaan pois päältä, ja vanhat kaverukset eristäytyvät johonkin perkaamaan syntyjä syviä.

– Kuljettajan ja valmentajan suhde on formuloissa poikkeuksellinen. Olin treeneissä Sebastianin johtaja, mutta omalla tavallaan hän oli minun pomoni. Nyt olemme tasa-arvoisempia. Kummallakin on omat jutut ja elämät, eikä tarvitse aina puhua työasioista.

– Ystävyyssuhde on oikeastaan vain parantunut, Pärmäkoski myhäilee.

Sebastian Vettel juhli maalimanmestaruutta 2010, 2011, 2012 ja 2013. Viimeinen mestaruus tuli hurjalla 155 pisteen erolla.

Vettelin huima ura formula ykkösissä päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa. Historiankirjoihin jää neljä maailmanmestaruutta, 53 osakilpailuvoittoa, 57 paalupaikkaa ja 38 nopeinta kierrosta. Hän on yksi kaikkien aikojen kuljettajista ryhmässä, joka tulee Michael Schumacherin ja Lewis Hamiltonin jälkeen.

Antti Kontsas uskoo, että viimeisestä viikonlopusta tulee tunteikas.

– Sebastian on tehnyt aivan mahtavan uran, paremman kuin ikinä olisi pystynyt kuvittelemaan. Mutta joskus sen on loputtava. Nyt on Sebastianin ja ehkä minunkin mielestä aika siirtyä muihin hommiin, hän sanoo.

Vaikka Vettelin meriittilista on komea, Pärmäkoskella on selvä mielipide siitä, mikä on hymyilevän saksalaisen todellinen perintö lajille.

Hänen mielestään Vettel oli muutosjohtaja, joka nosti Red Bullin moottoriurheilun jättiläiseksi, jollaisena se nykyään tunnetaan.

– Ennen Sebastianin tuloa Red Bullia pidettiin biletallina, jossa oli parhaimmat show’t ja oheishässäkät. Sebastian, Newey, Christian Horner ja Helmut Marko loivat Red Bullista maailman johtavan formulatallin, voittavan koneiston. Sebastian oli tiimin kulmakivi, joka näytti esimerkkiä.