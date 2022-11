F1-tallitoverit saivat armottoman löylytyksen pomoltaan – ”Uskomatonta, että näemme tällaista pelleilyä”

Tallipomo avautui rankasti kuljettajistaan.

Brasilian F1-viikonloppu alkoi katastrofaalisesti Alpinen tallin kannalta. Lauantain sprinttikisa meni täysin pilalle, kun tallin kuljettajat Esteban Ocon ja Fernando Alonso ottivat yhteen useampaan otteeseen sprintin aikana.

Avauskierroksella Ocon pakotti Alonson radalta. Myöhemmin pari otti jälleen yhteen. Sen seurauksena Alonson auton etusiipi vaurioitui ja hän joutui varikon kautta joukon hännille. Ocon romahti myös.

Itse osakilpailuun Ocon ja Alonso lähtivät vasta ruuduista 17 ja 18, vaikka ampaisivat sprinttiin kärkikymmeniköstä.

Tallipäällikkö Otmar Szafnauer otti tiukasti kantaa kuskiensa törttöilyyn heti sprintin jälkeen ja jatkoi ylimääräisillä julkisilla moitteilla myöhemmin.

– Meidän oli tehtävä heille erittäin selväksi, että on täysin väärin törmäillä keskenään, kun meillä on samaan aikaan yli tuhat ihmistä töissä tehtailla Enstonessa ja Viryssa. He tekevät väsymättä töitä sen eteen, että saavutamme neljännen sijan valmistajien MM-sarjassa. He kehittävät uusia osia ja tekevät töitä lauantaisin ja sunnuntaisin. He pyrkivät varmistamaan, että auto on mahdollisimman kilpailukykyinen, ja mekaanikot kisapaikoilla tekevät saman, Szafnauer jyrisi The Racen mukaan.

Alpine ja McLaren taistelevat nelossijasta valmistajien MM-sarjassa. Pelissä on miljoonia euroja palkintorahaa sijoitusten välillä. McLarenin Lando Norris hyötyi Alpine-kuljettajien sekoiluista ja otti sprintissä kaksi MM-pistettä.

– On uskomatonta, että näemme tällaista pelleilyä radalla, jossa ajetaan tallikaveri radalta tai törmätään päin, ei päästetä ohi, etenkin kun pistetilanne on niin tiukka, Szafnauer tuhahti.

Szafnauerin palaute tepsi, sillä Ocon ja Alonso ajoivat erinomaisesti varsinaisessa GP:ssä. Alonso oli vaikeista lähtökohdista viides ja Ocon kahdeksas.

Kun McLaren jäi samalla ilman pisteitä, repesi ero tallien välillä 19 pisteeseen. Jäljellä on enää kauden päätöskilpailu Abu Dhabissa, joten Alpine on erittäin vahvasti kiinni arvokkaassa sijoituksessa.