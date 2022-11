Tuukka Taponen pääsi Ferrarin F1-putkeen – Ossi Oikarinen kertoo, mitä se tarkoittaa: ”Todella iso askel”

Ferrari kiinnitti 16-vuotiaan Tuukka Taposen junioriakatemiaansa. Tie aina F1-sarjaan asti on nyt auki.

Maranellosta kajahti tiistaina suomalaisittain huimia uutisia, kun Ferrari ilmoitti Tuukka Taposen, 16, olevan F1-tallin junioriakatemian uusin tulokas.

Historian ensimmäinen suomalainen kartingin maailmanmestari pääsee nyt maineikkaan italialaistallin kuljettajaohjelmaan, jonka kautta F1:siin ovat ponnistaneet muun muassa Charles Leclerc, Mick Schumacher, Jules Bianchi ja Sergio Perez.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kertoo, mitä Taposen Ferrari-sopimus tarkoittaa.

– Upeaa mahdollisuutta kehittyä erittäin hyvän tiimin kanssa. Se on iso mahdollisuus jokaiselle kuljettajalle, joka tuollaiseen porukkaan pääsee. Mahtava ja upea mahdollisuus, Oikarinen suitsuttaa.

Itsekin aikoinaan Ferrarilla työskennellyt Oikarinen painaa kuitenkin vielä jarrua villeimpien F1-hehkutusten suhteen.

Ossi Oikarinen.

– Ei se tarkoita sitä, että ura olisi automaattisesti nyt auki huipulle. Se tarkoittaa kovaa työtä, mutta ensisijaisesti se tarkoittaa paljon tukea Ferrarin puolelta. Eli he auttavat Tuukkaa hyvin paljon. Se siinä on paras juttu.

– Se tarkoittaa monipuolista tietotaitoa, valmennusta, tärkeitä kontakteja ja pääsyä ehkä vähän parempiin tiimeihin. Budjetinkin puolelta tulee ehkä vähän apua, mutta ei se missään nimessä tarkoita, että kaikki olisi ilmaista. Varmasti joutuu etsimään itsekin budjettia, että pääsee ajamaan formula-autoilla.

Taponen on historian ensimmäinen suomalainen, joka pääsee Ferrarin junioriakatemiaan. Ylipäätään F1-tallien kuljettajaohjelmiin pääsy on suomalaisittain harvinaista herkkua.

Niko Kari pääsi muutama vuosi sitten kokeilemaan siipiään Red Bullin ohjelmassa. Heikki Kovalainen nousi F1-sarjaan Renault’n tukemana. Teemu Nyman ja Teemu Suninen kuuluivat aikoinaan Red Bullin sateenvarjon alle, Aaro Vainio Lotuksen.

– Ei näitä paljon ole ollut, eikä Ferrarilla kukaan suomalainen aiemmin. Se osoittaa aika paljon Tuukan taidoista.

Onko akatemiaan pääsy elinehto F1-unelman suhteen?

– Ei, jos nimi on Stroll tai vaikka Latifi, Oikarinen hymähtää.

– Sanotaan, että suomalaisittain tämä on erittäin iso juttu. Mutta en ikinä sano, että akatemiaan pääsy on elinehto tai välttämättömyys. Mutta tämä on todella iso askel eteenpäin. Toki teitä on muitakin, kuten vaikkapa Valtteri Bottas on työllään osoittanut.

Kaiken mennessä nappiin Ferrarin akatemiapaikka mahdollistaa Taposelle polun aina F1:een asti.

– Totta kai. Se on ilman muuta näin, Oikarinen naulaa.

– Kun ajetaan formula nelosilla, on mahdotonta sanoa, kenestä tulee seuraava suomalainen F1-kuski. Tie on pitkä. Monella näistä junioreista on mahdoton sanoa. Mutta tie, askelmerkit ja mahdollisuudet ovat kohdillaan.

Taponen siirtyy kaudeksi 2023 kartingista pikkuformuloihin, F4-autoihin. Alustava kalenteri sisältää Arabiemiraattien F4-talvisarjan, Italian F4-sarjan ja muutamia kilpailuja Saksan F4-sarjassa.

Kuva Taposen kotoa Lohjalta, jossa hänellä on ajosimulaattori.

Kaudella 2022 Ferrarin akatemiaan kuului yhdeksän kuljettajaa. Muun muassa Haasin F1-tallissa ajava Schumacher, Ferrarin F1-varakuskina palveleva Robert Shwartzman, 23, ja Charlesin pikkuveli, F3:ssa ajava Arthur Leclerc, 22.

– Koko ajanhan siellä on putkessa tulossa. Kovia nimiä vuodesta toiseen. Ehdottoman hyvä paikka oppia ja päästä eteenpäin, Oikarinen sanoo.

Entinen F1-huippuinsinööri Oikarinen on tehnyt viime vuosina töitä myös Taposen kanssa.

– Olen ollut mukana auttamassa, kun hän aloitti F4-autolla testaamisen. Edelleenkin silloin tällöin, kun on aikaa, teemme yhteistyötä. Kisainssin hommia ja sellaisen kanssa työskentelyä olemme opetelleet. Välillä vähän simulaattorihommia, Oikarinen kertoo.