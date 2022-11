Tuukka Taposesta, 16, tuli Ferrari-kuski – Mika Salo lataa hurjan ennustuksen suomalaisesta F1-unelmasta

Tuukka Taposen valinta Ferrarin kuljettaja-akatemiaan on vasta alkua, sanoo Mika Salo.

Suomalainen moottoriurheiluväki sai kuulla tiistaina kutkuttavan ilouutisen, kun 16-vuotias Tuukka Taponen valittiin Ferrarin kuljettaja-akatemian historian ensimmäiseksi suomalaiseksi jäseneksi.

Taponen liittyy moottoriurheilujätin akatemian yhdeksän muun kuskilupauksen rinnalle onnistuttuaan hienosti Maranellossa lokakuussa pidetyssä testileirissä, jossa hän pääsi muun muassa testaamaan Formula 4 -luokan ajokkia.

Lue lisää: Nyt jysähti – Ferrari-talli värväsi suomalaislupauksen!

Ferrarin F1-tallin kisakuljettajana kuuden kisan ajan vuonna 1999 ajanut Mika Salo ei säästele sanojaan arvioidessaan nuoren suurlupauksen uusinta saavutusta.

– Tämä on todella kova juttu. Tuukalla on hieno tulevaisuus edessään, ja tuo on iso askel uralla eteenpäin, Salo sanoo Ilta-Sanomille.

– Nyt on autourheilun isoimman tiimin tuki takana. Sieltä saa kaikki tarvittavat neuvot ja ohjeet, ja tämä takaa jatkossa pääsyn parhaisiin tiimeihin. Kun katsoo minkä tason kuski Tuukka on, niin meni valinta ihan oikeaan osoitteeseen.

Mika Salo hehkuttaa Tuukka Taposta hersyvin sanavalinnoin.

Viime vuonna kartingin OK-luokan maailmanmestaruuden ensimmäisenä suomalaisena voittanut Taponen esiintyi jo tuolloin edukseen Ferrarin akatemian testeissä, mutta päätti yhteisymmärryksessä tallin kanssa jatkaa kartingradoilla vielä vuoden ajan.

Nyt tie vei akatemiaan, jossa kannuksiaan ovat hankkineet useat tämän hetken F1-tähdet. Vuodesta 2009 pystyssä olleessa akatemiassa ovat ajaneet muun muassa MM-sarjan kakkossijasta tällä hetkellä taistelevat Charles Leclerc ja Sergio Perez, sekä Lance Stroll, Guanyu Zhou ja Mick Schumacher.

Myös Taposen katse on tiukasti samoissa karkeloissa, joissa edellä mainitut nyt kaasuttelevat. Salon mielestä puheet kuninkuusluokassa ajamisesta ovat kaikkea muuta kuin haihattelua.

– Se on enemmän kuin mahdollista. Tuon tason kuski ei kuulu mihinkään muuhun sarjaan kuin formula ykkösiin. Nyt pitää vain ajaa nämä pikkusarjat huolella läpi, ja sen jälkeen ei ole kuin taivas rajana.

Taponen voitti viime vuonna ensimmäisenä suomalaisena kartingin OK-luokan maailmanmestaruuden.

Vaikka matka parrasvaloihin on vasta alussa, asiat saattavat edetä yllättävänkin nopeasti, jos kaikki menee jatkossa nappiin.

– Yllättävän nopeasti se menee tuosta eteenpäin, kun mennään askel kerrallaan ja jos joka paikasta tulee mestaruus. Saattaa olla yllättävän lyhyt aika, kun Tuukka nähdään jo formula ykkösissä, entinen F1-kuski povaa.

Ensi kaudella Taposen tarkoituksena on ajaa F4-luokan ajokilla eri sarjoissa. Taposen ensi kauden talli julkaistaan Taposen tiimin tiedotteen mukaan lähiaikoina.

Erityisen vakuuttavaksi Taposen saavutuksen tekee se, että hän on kiilannut Ferrarin näköpiiriin niin sanotusti kuvan ulkopuolelta.

– Tämä on niin kova juttu, ettei sitä vielä tässä vaiheessa tajutakaan. Ferrarille on yleensä otettu kuljettajia, joilla on ollut joku linkki Ferrariin jo valmiiksi. Tuukka on tehnyt tuon pelkällä lahjakkuudella, Salo huomauttaa.

Ja lahjakkuutta nuorella lohjalaisella Salon mukaan riittää, vaikka muille jaettavaksi.

– Olen nähnyt sen, että hän on ihan käsittämätön luonnonlahjakkuus auton hallinnassa. Henkisesti hän on myös tosi vahva ja tekee myös kovasti töitä menestyksen eteen. Hän ei luota pelkästään lahjakkuuteensa. Jos ei tule voittoa, niin hän ruoskii itseään todella rajusti, Salo kuvailee.

– Hän on todella kovan luokan kuski. Noin nuorena jo tuolla tasolla, ja hän oppii vielä paljon lisää ja tekee tulevaisuudessa suuria asioita.

Salo ei myöskään usko, että hyppy kartingautoista isompiin ajokkeihin tuottaa Taposelle ongelmia.

– Sen mitä olen seurannut, niin Tuukka on valmistautunut aika hyvin. Hän on ajanut jo testiä vähän isommilla autoilla, ja jopa joitain kisojakin. Todella hienosti on kaikki mennyt. En usko, että hänellä on siinä mitään ongelmaa, Salo ounastelee.

Taponen on päässyt testaamaan F4-luokan autoa muun muassa Kymiringillä.

– Siellä on jatkossa vastassa samat kaverit kuin aiemmin. Tuukka on lyönyt heidät jo kartingissa, niin miksei löisi seuraavissakin sarjoissa.

Omasta ikäryhmästään Salo pitää Taposta ylivoimaisesti suurimpana kuskilahjakkuutena.

– Hän on ihan ylivoimainen ykkönen. Tuukalle ei löydy kilpailijaa tuosta ikäryhmästä.

– Nyt Tuukka tarvitsee vain hyvin apua kotimaisilta sponsoreilta ja muilta tukijoilta, että homma menee maaliin asti.