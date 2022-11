Autosport: Konkarikuljettaja palaa F1-sarjaan! Mick Schumacherilla tyly kohtalo

Haas vaihtaa kuljettajaa ensi kaudeksi.

Moottoriurheilumedia Autosport uutisoi maanantaina, että saksalainen Nico Hülkenberg on Haasin F1-tallin toinen kisakuljettaja ensi kaudella.

35-vuotias Hülkenberg ajaa amerikkalaistallin autoa ensi kaudella tallikaverinaan tanskalainen Kevin Magnussen.

Hülkenberg on ajanut peräti 181 F1-osakilpailussa pitkän uransa aikana ja kerännyt 521 MM-pistettä. Ensimmäisen kilpailunsa hän ajoi jo vuonna 2010 Bahrainissa.

Saksalainen on ajanut urallaan Williamsin, Force Indian, Sauberin, Renaultin, Racing Pointin sekä sen seuraajan Aston Martinin ratissa.

Hülkenberg on viimeksi ollut vakituinen kisakuski kaudella 2019 Renault’lla. Kun hän jäi sen jälkeen vaille ajopaikkaa, pidettiin hänen F1-uraansa jo selvästi ehtoopuolella.

Koronakaudella 2020 Hülkenbergista tuli kuitenkin erinomaisen tärkeä reservikuljettaja, ja hän kurvailikin ansiokkaasti Racing Pointilla kolmen kilpailun verran.

Samaten Hülkenberg nähtiin tuuraajana tällä kaudella Aston Martinilla, kun Sebastian Vettel joutui jättämään kaksi osakilpailua väliin.

Amerikkalaistalli Haas tekee tiivistä yhteistyötä Ferrarin kanssa, ja Ferrari olikin mediatietojen mukaan pitkälti vastuussa Mick Schumacherin ajattamisesta tallin auton ratissa viimeisen kahden kauden ajan.

Vaikka Schumacher onkin ajoittain väläytellyt, on hän sortunut useisiin pahoihin ajovirheisiin. Tallipomo Günther Steiner on toistuvasti harmitellut, miten kalliiksi Schumacher on tallille tullut kulukattoaikakaudella, kun romuksi menneitä autoja on pitänyt korjata tai rakentaa tilalle kokonaan uusia.

Nyt Schumacher on jäämässä vaille kisakuskin paikkaa ensi kaudeksi, sillä Haasin ajopaikka oli viimeinen vapaana ollut penkki. Epäselvää ainoastaan on, saako Williamsin havittelema nuori amerikkalaiskuski Logan Sargeant superlisenssiä ensi kaudeksi.