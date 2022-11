Max Verstappenin törkytemppu aloitti kohun – nyt tallikaverista esitettiin hurja väite

Max Verstappenin ja Sergio Perezin eripuran syitä puidaan F1-mediassa.

Brasilian F1-osakilpailu päättyi kautta ylivoimaisesti hallinneen Red Bullin pilttuussa pikaiseen hätäpalaveriin.

Palaverin syynä oli kuljettajien maailmanmestarin Max Verstappenin toiminta sunnuntaina ajetun kisan loppuhetkillä. Verstappen ei suostunut päästämään Red Bull -tallin käskystä huolimatta tallikaveriaan Sergio Pereziä ohitseen kilpailun viimeisellä kierroksella. Perez käy vielä tiukkaa pistekamppailua MM-sarjan kakkossijasta Ferrarin Charles Leclercin kanssa.

Verstappen ylitti maaliviivan kuudentena, Perez seitsemäntenä.

Verstappen ilmoitti radion välityksellä yksioikoisesti kertoneensa tallille jo aiemmin syyt toimintaansa. Pettynyt Perez sen sijaan latasi tallikaveristaan radioon tulikivenkatkuisen arvion:

– Tämä osoittaa, millainen hän oikeasti on, Perez sanoi.

Verstappen puhui illan kohutilanteesta medialle lisää Red Bullin sisäisen juttutuokion jälkeen. Hänen mukaansa ilmaa oli saatu puhdistettua.

– No, minulla on syyni siihen. Me keskustelimme siitä juuri, ja mielestäni oli parempi, että istuimme viimein alas, puhuimme asian halki ja jatkamme eteenpäin, Verstappen sanoi Motorsportin mukaan.

F1-mediassa Verstappenin mainitsemaksi syyksi ounasteltiin usealla suulla toukokuussa ajetun Monacon GP:n aika-ajoissa sattunutta tapausta.

Tuolloin Perez ajoi ulos aika-ajojen päätöshetkillä ja pilasi samalla Verstappenin viimeisen nopean kierroksen. Meksikolainen pääsi kisaan tallikaverinsa edeltä kolmosruudusta ja ajoi lopulta kisan voittoon. Ykkössijan myötä Perez nousi tuossa vaiheessa vain 15 pisteen päähän Verstappenista vielä kuumana käyneessä MM-taistossa.

Monacon aika-ajon jälkeen eri medioissa spekuloitiin, että Perez olisi ajanut ulos tahallaan varmistaakseen, että tallikaveri pysyy takana, vaikka meksikolainen vakuuttikin tilanteen olleen yksinkertainen ajovirhe.

Sergio Perez juhli Monacossa osakilpailuvoittoa kiistanalaisten tapahtumien jälkeen.

Nyt muun muassa hollantilainen Verstappenia läheltä seuraava F1-toimittaja Erik van Haren raportoi Twitterissä, että Verstappen viittasi puheillaan juuri Monacon tapahtumiin. Van Harenin mukaan Perez olisi jopa myöntänyt ulosajonsa tahallisuuden myöhemmin Red Bullin johdolle.

Myös F1-sivusto The Race kertoo lähteisiinsä vedoten, että Monacon tapahtumat ovat jääneet kaivelemaan Verstappenia.

Hollantilainen itse ei Brasilian kisan jälkeen myöntänyt eikä kieltänyt eripuran syyksi Monacon tapahtumia toimittajien uteluista huolimatta.

Kun Verstappenilta kysyttiin, miten hän aikoisi toimia vastaavassa tilanteessa kauden päätösosakilpailussa Abu Dhabissa, hän huomautti, että Perez ja Leclerc ovat nyt tasapisteissä. Sen takia tilanne, jossa Verstappen voisi ratkaista kakkossijan kohtalon päästämällä Perezin ohitseen on hyvin epätodennäköinen.

Hollantilaisen puheista päätellen hän on kuitenkin valmis hautaamaan heiluttelemansa sotakirveen yhteisen juttutuokion jälkeen.

– Jos hän tarvitsee apuani, minä olen siihen valmis. Mutta oli hyvä että me puhuimme asiasta ja puhdistimme ilman liittyen syyhyn, miksi en tehnyt sitä.

Perez itse kommentoi tapahtunutta lyhyesti tuoreeltaan kilpailun jälkeen. Meksikolainen sanoi, ettei hänellä ollut hajuakaan, miksi Verstappen ei päästänyt häntä ohitseen.

– Minulla ei ole oikeastaan mitään sanottavaa. Se oli rehellisesti sanottuna pieni pettymys kaiken sen jälkeen, mitä olen tehnyt hänen vuokseen. Olen todella yllättynyt, Perez sanoi.

Viime kaudella Perezillä oli merkittävä rooli Verstappenin tukena, kun tämä voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa taisteltuaan hurjasti läpi kauden Mercedeksen Lewis Hamiltonin kanssa.

F1-kausi päättyy ensi viikonloppuna Abu Dhabissa.