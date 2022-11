Tätä Max Verstappen toivoo nyt tulisieluiselta isältään

Max Verstappen ja hänen isänsä Jos Verstappen tunnetaan tulisieluisina vauhtiveikkoina.

Max Verstappenin Jos-isällä on ollut suuri vaikutus poikansa menestyksessä ja uralla.

Isä-Verstappen on ollut äärimmäisen intensiivisesti mukana poikansa uran käänteissä jo Max Verstappenin lapsuudesta lähtien. Jos on myös tunnettu kärkevistä kommenteistaan F1-ympyröissä, aivan kuten poikansakin ajoittain.

JOS Verstappen kilpaili F1-sarjassa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Hän nappasi F1-urallaan kaksi palkintosijaa.

Red Bull -kuljettaja Max Verstappen on puolestaan autourheilun supertähti ja voittanut kaksi F1:n maailmanmestaruutta.

Nyt nuorempi Verstappen on esittänyt toivomuksen – tai tulkinnasta riippuen jopa vaatimuksen 50-vuotiaalle isälleen.

Max Verstappen, 25, haluaisi ajaa samassa kilpailussa isänsä kanssa.

– Minä haluaisin tehdä sen, mutta hän ei halua sitä ainakaan tällä hetkellä. Minun pitää vakuuttaa hänet tästä hommasta. Toivottavasti teemme sen tässä lähivuosina, Max Verstappen sanoi B.T. -lehden mukaan.

Isä ja poika riemuitsivat Maxin toisesta maailmanmestaruudesta.

Tanskalaisen B.T. -lehden mukaan tanskalaisten Kevin ja Jan Magnussenin esimerkki on innostanut Max Verstappenia entisestään ajamaan samassa kilpailussa isänsä kanssa.

Kevin Magnussen, 30, on nykyinen Haas-tallin F1-kuljettaja. Hänen 49-vuotias Jan-isänsä ajoi F1-sarjassa McLaren- ja Stewart-tallien ajokeilla 1990-luvulla.

Viime vuonna Magnussenit osallistuivat yhdessä legendaariseen Le Mans’n ratakilpailuun. He ajoivat tanskalaisen Anders Fjordbachin kanssa kokonaiskilpailussa sijalle 29.

B.T:n mukaan Magnussenit kilpailevat jälleen yhdessä joulukuussa Abu Dhabissa.

Max Verstappen ja Kevin Magnussen ovat rattimiehiä F1-sarjasta.

Jos Verstappen ei ole myöskään hylännyt kilvoittelua autourheilussa. Mutta rata-autoilun sijasta hän on panostanut viime aikoina ralliin.

Isä-Verstappen on muun muassa Kimi Räikkösen, Heikki Kovalaisen, Robert Kubican ja Valtteri Bottaksen tavoin F1-mies, jota on puraissut rallikärpänen.

Jos Verstappen on kertonut ajaneensa ralliautoa ensimmäisen kerran pari vuotta sitten. Sen jälkeen into rallihommiin on kasvanut entisestään.

Elokuun lopulla Belgiassa isä-Verstappen ajoi ensimmäisen kerran MM-rallissa. Ajokkina hänellä oli Citroen C3 Rally2. Kokonaiskilpailussa hän oli 60:s ja kilpaluokassaan 28:s.

– Tämä on iso askel, mutta nautin todella rallin ajamisesta. Olen jo 50-vuotias, mutta opin silti uutta koko ajan. Tarvitsen kokemusta tästä lajista, Verstappen sanoi tuolloin.

Rata-autoiluun tottunut Verstappen kertoi, että rallissa vaikeinta hänelle on nuotittaminen, nuottien kuuntelu sekä niiden sisäistäminen erikoiskokeiden aikana.

– Minun piti todella opetella, että joku puhuu minulle ajaessani. Kun ajoin rata-autoilla, en pitänyt siitä että insinööri puhuu minulle kilpailun aikana. Ja nyt minulle puhutaan kilpailun aikana koko ajan!